En la Justicia, 21 anotados para dos cargos: la secretaría electoral de Río Negro y la Cámara Laboral de Viedma

El STJ puso en marcha el proceso para designar dos cargos importantes en la Justicia. Foto: archivo.

Este viernes, el Poder Judicial cerró la inscripción para la designación de un miembro de la Cámara Laboral de Viedma y del titular de la secretaría electoral.

Siete inscriptos para el concurso de la justicia laboral, destinado a la cobertura de la vacante dejada por el destituido camarista Gustavo Guerra Lavayen, ocurrida a mediados de septiembre. El Consejo de la Magistratura lo apartó por «mal desempeño de la función» y lo inhabilitó por cinco años para ocupar cargos en el Poder Judicial.

El juez electoral de Río Negro, Carlos Da Silva se anotó para la Cámara Laboral de Viedma. Foto Archivo.

La nómina de postulantes anotados totalizan siete, entre ellos, el actual titular del Juzgado Electoral, Carlos Da Silva, que fue designado provisoriamente como “juez sustituto” en esa Cámara, después de la exclusión de Guerra Lavayen.

Los otros son Juan Alfredo Kissner, Martín José Crespo, Judith Wiskin, Diego Regazzi, María Recalde y Edith Gertosio.

El juez electoral Da Silva se presenta a la Cámara Laboral cuando el segundo concurso responde a la vacante programada de la secretaria del juzgado por jubilación de Verónica Belloso, quien ocupa ese cargo desde el 2014.

Después de once años, Verónica Belloso deja la secretaría electoral y hay 14 anotados. Foto: Marcelo Ochoa.

Catorce inscriptos en ese concurso electoral, entre ellos, el exministro y hoy secretario del bloque de JSRN, Nicolás Land.

En la lista figuran además María Mercedes Buzzo, Fernando Daniel García Rampellotto, Claudia Utrero, Verónica Santoliquido, Natalia Maura, Patricia Delgado, Lumila Rossi, Paulina Ojeda Fernández, Judith Alejandra Witkin, Fiorella Maglione, Mariana Aicardi, Nancy Peilman y Branco Nicolas Bayo.

Ambas nóminas corresponden a los inscriptos aunque, todavía, resta un primer análisis por parte de las autoridades judiciales para sus confirmaciones en el proceso, a partir si se cumplen con los requisitos exigidos para los cargos.