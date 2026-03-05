El crudo relato del gendarme Nahuel Gallo tras su liberación: «Fueron días de tortura psicológica»

Tras su regreso a suelo argentino, el cabo primero Nahuel Gallo brindó sus primeras declaraciones en una conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni.

El efectivo relató el calvario vivido durante su detención en Venezuela y agradeció el apoyo estatal.

«Esta es mi casa, yo me siento parte de mi casa. Es mi institución. He defendido a mi institución y mi bandera», expresó Gallo, quien solicitó personalmente participar del encuentro para aclarar su situación y evitar polémicas sobre las versiones que circularon durante su cautiverio.

Tortura psicológica en El Rodeo I

El testimonio se volvió desgarrador al mencionar su paso por el centro de detención El Rodeo I, al que calificó como un espacio de «bastante tortura psicológica». Gallo confesó la profunda angustia que le genera recordar su estadía allí: «Solamente con pensar se me titubea la boca porque hay 24 extranjeros más que están esperando a ser liberados», sentenció.

Además, dio detalles sobre la incertidumbre de su liberación el pasado domingo, admitiendo que no tuvo certezas sobre su destino final ante el temor de ser trasladado a otra unidad penitenciaria. En ese contexto, pidió no olvidar la crisis en el país vecino: «Esos presos políticos que están ahí están esperando ser liberados».

Hermetismo en la comunicación oficial

La jornada estuvo marcada por una estrategia de comunicación restrictiva por parte de los funcionarios de Javier Milei y la cúpula de la Fuerza. No se permitieron preguntas de la prensa y se evitó mencionar cualquier tipo de gestión por parte de la AFA en el operativo de retorno.

Hacia el final, el cabo primero destacó la solidaridad de los propios detenidos venezolanos que brindaban apoyo moral a los reos extranjeros y aseguró encontrarse bien de salud, pese al fuerte impacto emocional de la experiencia.