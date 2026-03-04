Nahuel Gallo hablará luego de su liberación: a qué hora es la conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich

El gendarme regresó al país y estuvo bajo resguardo médico y análisis de salud (Foto: Gentileza)

El gendarme argentino otorgará su primera convocatoria de prensa tras regresar de su detención en Venezuela. La conferencia fue pactada en un informe del Ministerio de Seguridad Nacional.

Tras 448 días de detención bajo el régimen de Maduro, Nahuel Gallo regresó al país el 1 de marzo y pudo reencontrarse con su familia y seres queridos. Este miércoles se confirmó la charla pública en el Edificio Centinela.

El gendarme fue detenido en diciembre 2024 en un contexto de máxima tensión política en Venezuela. Desde entonces, su caso se convirtió en un reclamo constante de organismos de derechos humanos y de su familia en Argentina.

Poco después de su arribo, se le realizaron chequeos médicos para descartar cualquier complicación de salud en su aislamiento y retención. El traslado de Nahuel Gallo se realizó en una aeronave enviada por dirigente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Conferencia de prensa de Nahuel Gallo: horario y detalles puntuales en su discurso

Gallo estará acompañado por la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y el Comandante General Claudio Brilloni.

Patricia Bullrich sobre el regreso de Nahuel Gallo. Foto: Captura video @RodrigoMiro76

La convocatoria será a las 14.00 hs. Será su primera aparición pública desde su llegada a la Argentina. Su punto de vista será clave para dar detalles sobre las circunstancias que rodearon el episodio y sobre los pasos que se siguieron para garantizar su retorno.

Según informaron diversas fuentes, la funcionaria buscará darle un marco institucional al regreso del efectivo y exponer públicamente el testimonio de Gallo tras la represalia que lo mantuvo fuera del país.

Con información de NA