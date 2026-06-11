El proyecto de ley para que Añelo sea municipio de primera categoria avanzó en la Legislatura

Una comitiva de autoridades de Añelo encabezada por el intendente Fernando Banderet, arribó ayer a la Legislatura de Neuquén con la tarea de seguir el trámite administrativo del proyecto de ley que establece al municipio como de primera categoría.



Banderet comunicó desde la misma Casa Legislativa que el petitorio será tratado en las comisiones correspondientes durante la semana próxima.

«Para nosotros es un orgullo poder lograr esto. Años y años de reclamo de la sociedad de Añelo para ser reconocidos como municipio de primera», expuso.

Por otra parte, el jefe comunal destacó el amplio respaldo de la iniciativa por parte de los diputados. «Quiero agradecer, especialmente, a la diputada Daniela Rucci (MPN), y a cada uno de los diputados que acompañó este proyecto para ser tratado rápidamente y tome estado parlamentario», dijo el mandatario local.

Por su parte, Rucci expresó que «la comunidad de Añelo merecce este reconocimiento. Se trata de neuquinos y neuquinas que dejen de ser ciudadanos de segunda categoria. Añelo ha dado sobradas muestras de crecimiento».

Además, la diputada instó al conjunto de los legisladores a que «no solamente acompañen esta moción de preferencia, sino que también les pido a los presidentes de cada una de las comisiones, a las cuales será dirigido, hacerlo con la celeridad que merece la comunidad».

Foto: Gentileza

Implicancias de la recategorización del municipio

Cundo el proyecto fue llevado a la mesa de entrada de la Legilatura, Banderet explicó que las consecuencias directas de ser considerados de primer categoria, incluyen la posibilidad de redactar una carta orgánica, convocar a elecciones de manera independiente y un incremento de los recursos que reciben los municipios por parte del gobierno provincial.