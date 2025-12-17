El Deliberante de Viedma tratará en segunda vuelta la Tarifaria y el endeudamiento para 2026

El Concejo Deliberante de Viedma sesionará este jueves para tratar en segunda vuelta los proyectos de ordenanza Tarifaria 2026 y el pedido de endeudamiento por 1.500 millones de pesos.

Ambas iniciativas del Ejecutivo tuvieron respaldo mayoritario durante su tratamiento a principios de este mes.

La convocatoria es a partir de las 8 y para las 10 está prevista una sesión especial en la que el Defensor del Pueblo, Marín Pérez Morando, presentará el tradicional informe anual.

La sesión tendrá como novedad que la concejala Vanesa Cacho Devincenzi del Partido Alternativa y Recuperación cambiará la denominación de su bloque por Patria y Futuro.

Según explicó «esta decisión forma parte de un recorrido político que venimos construyendo junto a compañeras y compañeros, con quienes compartimos la necesidad de seguir trabajando en la construcción de una alternativa nacional con una mirada profundamente federal, que se encolumna en Axel Kicillof».

Cacho Devincenzi agregó que «Patria y Futuro, con Carlos Bianco como principal referente, es parte del Movimiento Derecho al Futuro, desde donde impulsamos un proyecto político basado en el desarrollo, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica».

La concejala participó esta semana, junto a Horacio Paradela y Mario Sabbatella, en el Plenario Nacional de Patria y Futuro y buscan posicionarse como los referentes del sector en Río Negro.