El duro mensaje de la Iglesia antes del Tedeum del 25 de mayo: «Hay rechazo de todo el que piensa distinto»

En la previa del Tedeum del 25 de mayo que se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, hizo una advertencia sobre las descalificaciones ante las opiniones divergentes.

Se conoció que la vicepresidenta Victoria Villarruel no estará este lunes en la celebración religiosa.

«Respetar la diversidad en tiempos de intolerancia»: el mensaje antes del Tedeum

En su mensaje de este domingo, el arzobispo habló la intolerancia y los dones: “Tres veces, San Pablo insiste con este concepto de la diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de actividades, pero todos proceden de un mismo Espíritu. Es decir, por un lado, nos insiste San Pablo con la diversidad, y por otro lado, nos insiste con la comunión».

“Creo que justamente son palabras muy actuales en el contexto que vivimos. Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario», añadió.

Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de mayo

Con Noticias Argentinas

La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de mayo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la encargada de cursar las invitaciones a través del área de ceremonial.

Según el protocolo, Presidencia envía las participaciones y se encarga del operativo de seguridad, más allá de que el evento se realice en la Catedral.

De esta forma, el Gobierno evitará las imágenes de Milei y Villarruel, y las especulaciones sobre si se saludan o no, además de las miradas puestas en la vicepresidenta y sus señales durante todo el encuentro.

El Tedeum es un evento tradicional del 25 de mayo, al que asisten el presidente y su vicepresidente. En general, el mandatario sale de Casa Rosada caminando junto a su comitiva, y atraviesa la Plaza de Mayo hasta llegar a la Catedral.

Villarruel había sido invitada en las ediciones anteriores, más allá de la tensión que desde que ambos asumieron fue creciendo con el correr de los meses.