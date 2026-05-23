En medio de una interna creciente, el Gobierno celebra la Revolución de Mayo

El fin de semana largo no le traerá calma a la interna libertaria; es más, incluso es muy probable que se le eche leña al fuego. El día más álgido promete ser el lunes 25 de mayo, donde confluyen el Te Deum en la Catedral de Buenos Aires y una reunión de Gabinete nacional donde hablarán las presencias y las ausencias.

A la hora cero de ese día habrá una cadena nacional en la que solo se emitirá el Himno Nacional. En un principio se especuló con la posibilidad de un breve discurso del presidente, Javier Milei, pero fuentes oficiales lo descartaron.

A las 10 de la mañana está previsto el acto religioso. Como es tradición, Milei, junto al Gabinete nacional, saldrá a las 9.40 a pie desde la Casa Rosada para transitar los 200 metros que lo separan de la Catedral.

La gran incógnita es la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien está enfrentada desde hace tiempo con el Ejecutivo nacional.

En su entorno no se animan a confirmar su ausencia, pero dejan trascender que no participará con una simple excusa: “No la invitaron”. De todas maneras, es un acto institucional en el que siempre tiene un lugar reservado.

Además de funcionarios nacionales, uno de los principales participantes será el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. Aún es recordado el desplante que el año pasado le realizó Milei al jefe comunal al negarle el saludo en momentos en que se estaba jugando la interna política de cara al acto electoral.

Para evitar ese clima de confrontación, desde hace varios días la Iglesia está enviando señales para lograr un clima de paz y armonía acorde con la celebración.

“Aquello que yo reflexione quiere ser un mensaje a todo el pueblo argentino y no a las facciones. Porque inmediatamente toman una frase suelta e inmediatamente empiezan a poner cosas para uno o el otro lado”, advirtió el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, al adelantar el espíritu que tendrá la homilía que dará en el Te Deum.

Adelantándose a posibles repercusiones de sus palabras, García Cuerva enfatizó que “lo nuestro no es partidismo político, desde el Evangelio seguimos insistiendo en la fraternidad y en que podemos trabajar en conjunto.

Para tender puentes y amalgamar ideas, el jueves por la tarde una delegación del Gobierno nacional se reunió con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina en el Palacio San Martín.

En la representación del Poder Ejecutivo estuvieron presentes los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano), y el recientemente designado secretario de Culto, Agustín Caulo.

La delegación religiosa estuvo encabezada por García Cuerva, junto a monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, actuales presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.

Tanto la Iglesia como el Gobierno tienen un incentivo para generar un clima armonioso dado que crece la posibilidad de que el Papa León VIX visite la Argentina este año. Así surge de una serie de elípticos mensajes que lanzaron Milei y Quirno.

Luego de oficio religioso, Milei y su gabinete se trasladarán hasta las puertas del Cabildo de Mayo para entonar el Himno que interpretará la Fanfarria Militar «Alto Perú». Luego regresarán a pie a Casa Rosada para la reunión de Gabinete que encabezará el mandatario.

Allí estará el segundo foco de conflicto. La incomodidad gira en torno a la senadora Patricia Bullrich. En las últimas horas, fuentes oficiales dejaron trascender que mantendrá su lugar tanto en los encuentros de ministros como en la Mesa Política. Este grupo tiene previsto reunirse el martes 26 de mayo.

Los rumores de un posible alejamiento de ambos grupos circuló en las últimas horas en la Casa Rosada, mientras se la apuntaba como una de las responsables de las filtraciones que se produjeron de la última reunión de Gabinete en la que Milei hizo una encendida defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lejos de ceder en su embestida, Bullrich redobló la apuesta y la semana pasada adelantó la presentación de su declaración jurada patrimonial en un claro desafío a Adorni.

La desconfianza de que su intención sea avanzar en un proyecto político por fuera de La Libertad Avanza crece día a día, siendo Karina Milei la principal escéptica.

Corresponsalía Buenos Aires.