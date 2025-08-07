El Emprotur de Bariloche, en plena búsqueda para cubrir un puesto clave que quedó vacante

La renuncia de Diego Piquín a la dirección ejecutiva del Emprotur de Bariloche para asumir un rol similar en la agencia provincial de turismo (Atur) abrió un proceso de selección que en pocos días recogió el interés de más de 30 postulantes, de los cuales quedaron tres en carrera y la decisión final podría conocerse la próxima semana.

El directorio del ente está integrado por representantes del sector público y privado y se reúne todos los martes. La semana próxima tiene previsto avanzar con las “entrevistas” a los candidatos para el cotizado puesto, sobre el que recae la responsabilidad de conducir las políticas de promoción de una de las principales ciudades turísticas del país, con un presupuesto de casi 9.000 millones de pesos anuales.

El secretario de Turismo municipal y presidente del directorio del Emprotur, Sergio Herrero, dijo que no se trató de un concurso abierto sino de una “búsqueda” oficiosa, publicada en la red Linkedin. Entre otras condiciones exigieron estudios universitarios en turismo o márketing, residencia en Bariloche (o posibilidad de radicación en lo inmediato) y experiencia no menor a cinco años en tareas de turismo, márketing o administración de empresas, y antecedentes de ser posible en los ámbitos público y privado.

Herrero dijo que la mayoría de los que enviaron currículum incumplían alguna de las exigencias y fueron descartados. Confirmó que con la preselección ya efectuada podrían avanzar el martes con una decisión, aunque no descartó que declaren desierta la compulsa y continuar con la búsqueda.

En el trío de aspirantes en carrera hay dos hombres y una mujer, pero los nombres no fueron difundidos. Herrero señaló que la definición no es urgente porque las campañas promocionales de Bariloche para el verano en los distintos mercados emisores ya están encaminadas.

REfirió que “se necesita un perfil adaptable al trabajo que hay que hacer” y deberá ser similar al de Piquín, un licenciado en márketing que ocupó la dirección del Emprotur durante una década (en dos períodos), pero que no tenía mayor experiencia en turismo.

Competencias múltiples

Herrero sostuvo que debe tener habilidades de planificación, conocimiento de la actividad y también capacidad de reacción para reconducir las acciones promocionales por ejemplo cuando ocurre, como en este invierno, que falta nieve y hacía falta que no se caigan las reservas de turistas brasileños. La remuneración mensual sería algo superior a los 3 millones de pesos.

Según el secretario de turismo, una opción que barajaron es desdoblar el rol del director para que haya una persona que se ocupe del gerenciamiento diario de la oficina en Bariloche y otra dedicada a los viajes y ferias.

El representante de la Cámara de Comercio y tesorero del ente promocional, Elián Caramichos, dijo que la designación no puede ser resuelta a la ligera porque se trata de un rol “muy importante en la gestión y desarrollo del destino”, para que Bariloche sostenga su liderazgo en el turismo regional y nacional.

Una versión mencionó como futuro director a Daniel González, exsecretario municipal de Turismo en tre 2008 y 2011, ex concejal de Bariloche y también con un paso por el ministerio de Turismo de la provincia durante la gestión de Arabela Carreras. González le dijo a este medio que tiene vasta experiencia en el tema y que el cargo le interesa, pero no se enteró de la convocatoria.

El concejal y también integrante del directorio del Emprotur, Facundo Villalba, dijo que la selección de un director no es fácil porque es muy reducido en el país el número de personas que califican y cumplen los requisitos. Consideró que a Herrero no le preocupa definirlo rápido porque “no tiene los votos para imponer su voluntad y mientras tanto en los hechos el director es él”.

La deuda de la provincia, un tema espinoso

El presupuesto del Emprotur para este año es de 8.879 millones de pesos, aunque no está asegurada la totalidad de esos recursos, que en parte dependen de la provincia. Alrededor de 5.400 millones son fondos “genuinos”, que aportan regularmente todas las habilitaciones comerciales de la ciudad con su liquidación de tasas municipales.

El Ejecutivo debería remitir al ente ese dinero mes a mes, pero el cumplimiento no es riguroso, dijo el concejal Villalba. Del resto del dinero, una buena parte proviene del aporte comprometido por la provincia, que está regido por ley, y que acumula años de atraso.

Cuando Fabián Gatti se hizo cargo del ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo se comprometió a saldar la deuda, pero el cumplimiento fue muy parcial. Todavía arrastran impagos por un semestre de 2023 y los de septiembre a diciembre de 2024. El “goteo” de este año también fue irregular. El dato extraoficial es que la deuda total, a la semana pasada, era de unos 2.040 millones de pesos.

La asesora letrada del Emprotur, Natacha Vázquez, reconoció que esos incumplimientos condicionan la política turística y obligaron a replantear algunas acciones. Señaló que están en plena elaboración del próximo presupuesto, que deben presentar el mes que viene. Dijo que incluyeron el dinero de procedencia provincial, “porque corresponde y es una ley”. Aunque su ingreso real es incierto.