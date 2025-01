El Emprotur de Bariloche aprobó un plan de trabajo de casi 9.000 millones de pesos

El Ente Municipal de Promoción Turística de Bariloche definió su “plan de acciones” para 2025, que como es habitual destinará las inversiones más fuertes a las acciones de comunicación y marketing externo, aunque este año reforzará los recursos asignados a las fiestas locales y al posicionamiento del destino como ciudad “sostenible”.

La previsión presupuestaria para el ente es de 8.879 millones de pesos. El año pasado fueron 2.895 millones, de modo que el incremento supera largamente la pauta inflacionaria.

De todos modos, algunos voceros del organismo indicaron que los fondos “genuinos” no superarán los 5.400 millones de pesos, que es lo que recaudaría la tasa municipal específica para la promoción. El resto son fondos provinciales y fueron agregados al presupuesto, pero su ingreso real es incierto, porque ya durante 2024 el gobierno de Alberto Weretilneck retaceó los aportes comprometidos por ley y acumuló una deuda considerable con el Emprotur.

El detalle incluido en el plan de acciones indica que la provincia debería girar 2.716 millones, según la previsión incluida en la ley 5.421, y resolver los impagos, que son otros 1.738 millones. Esa ley en realidad quedó derogada con la creación de la Agencia Provincial de Turismo, pero existe un compromiso de sostener el aporte al menos durante este año.

La planificación del año pasado elaborada por el Ente se vio alterada por los incumplimientos provinciales, que derivaron en la cancelación de la presencia de Bariloche en algunas expoferias internacionales. También fueron denegados los aportes para la Fiesta de la Cerveza.

Este año la primera acción de envergadura costeada por el Emprotur fue el viaje de tres representantes (uno de ellos el presidente del Ente y secretario de Turismo, Sergio Herrero) a la Feria de Turismo Internacional que se realiza esta semana en España.

Otro de los viajeros, el concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN), confirmó que el Plan de Acciones fue aprobado en la última reunión del directorio “por unanimidad”, es decir tanto por los referentes del gobierno municipal como del sector privado. Pero dijo que el consenso no fue automático y estuvo precedido por “mucho intercambio de miradas sobre cómo abordar este 2025”.

Tensiones y críticas

El plan fue presentado hace varias semanas pero surgieron desacuerdos y no tuvo aprobación inmediata, lo cual obligó a fines de diciembre a modificar el proyecto de presupuesto municipal general, porque los concejales se negaron a avalar el capítulo del Emprotur sin contar con el detalle programado de los gastos del ente. Finalmente el presupuesto se aprobó condicionado a la presentación de ese plan, que ingresó al Concejo hace pocos días.

A pesar de la “unanimidad” que todos subrayan, la gestión del ente mixto no está exenta de tensiones. El intendente Walter Cortés en una entrevista reciente puso en duda la calidad del trabajo promocional. Dijo que le gustaría hacer “una encuesta entre todos los que aportan al Emprotur, a ver si están de acuerdo en cómo se maneja”.

Criticó que el organismo tenga un gerente a cargo “que no es de acá y vive en Buenos Aires” y pidió que “se hagan las cosas bien”. Su representante directo en el ente es Herrero, que al menos en público no dice lo mismo. “No puede ser que el Emprotur gaste no sé cuánto dinero en promoción que yo no veo -apuntó Cortés-. Deberían empezar a darnos efectos de lo que pagan. Quiero empezar a ver respuesta”.

Un observador de esa pulseada subrayó que la “caja” de la promoción turística ronda los 5.000 millones anuales “y no es algo menor”. Sugirió que el Ejecutivo “quiere tener control directo”, como ocurre con otras áreas de la administración, y mira con recelo la injerencia de los privados.

El diseño y sus prioridades

Ferrari afirmó que este año el Plan de Acciones del Emprotur tiene “una mirada más social” e incluyó, por ejemplo, 100 millones de pesos en el fondo de “concientización”, destinado a fomentar las carreras locales orientadas al turismo y la gastronomía, y brindar “ayudas para salidas de excursión por la ciudad a los estudiantes”, en respuesta -según dijo- a un pedido de los docentes, que muchas veces programan esas actividades pero deben desistir por falta de fondos.

Ferrari también resaltó la decisión de apuntalar con presupuesto del Emprotur la semana del Carnaval en Bariloche, con 100 millones de pesos, “porque es el primer fin de semana largo y es bueno para el visitante de cercanía”. También habrá un aumento del 50% en las partidas para fiestas locales, incluidas la de la Cerveza, la del Chocolate, la Fiesta Nacional de la Nieve y Bariloche a la Carta, que son consideradas herramientas decisivas para “romper la estacionalidad”.

Según la redacción del plan votado y aprobado en el directorio, habrá también recursos destinados a la “construcción de marca” y campañas puntuales en ciudades “emisivas” de turismo del exterior, algunas ya clásicas como San Pablo, Río de Janeiro, Curitiba, Brasilia y Belo Horizonte (en Brasil), más Santiago y el sur de Chile, Montevideo y Asunción. Y el refuerzo con acciones de posicionamiento en otras opciones como Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España y el resto de Europa.

A modo de diagnóstico el plan señala la necesidad de atender la “protección del mercado principal de Bariloche que es el turismo nacional» (75% del total) al que describe como condicionado por “un escenario macro desafiante”, así como poner el foco en los mercados externos en la búsqueda de “crecimiento volumétrico” y de mayor gasto promedio por turista.