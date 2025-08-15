El FIT Unidad tiene lista en Neuquén: dos diputados en la competencia por las bancas de octubre

Andrés Blanco y Julieta Ocampo encabezan las listas y hoy ocupan las bancas de la Legislatura. Foto: gentileza.

La alianza del FIT Unidad es otra de las fuerzas políticas de Neuquén que ya confirmó su lista de candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre. La coalición electoral que se conformó por primera vez en 2011, y que se amplió en 2019 con la incorporación de un nuevo espacio, disputará su 15° elección nacional este año.

El reparto de lugares titulares y suplentes se definió según el acuerdo programático de los cuatro partidos que integran la alianza: el PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST o Nueva Izquierda, por su denominación en la provincia.

Según se informó ayer a Diario RÍO NEGRO, la lista de senadores la encabezará el diputado ceramista Andrés Blanco (PTS), seguido de la exconcejal de la capital, Priscila Ottón (MST).

En diputados, los titulares serán la diputada provincial Julieta Ocampo (Izquierda Socialista), el exconcejal Cesar Parra (PO) y Florencia Paula Beltrán (PTS).

En la elección de octubre, Neuquén pondrá en juego seis bancas: tres en el Senado (las de Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell) y tres en Diputados (las de Tanya Bertoldi, Pablo Cervi y Osvaldo Llancafilo).

En las legislativas nacionales, el FIT Unidad se ha encontrado con dificultades para poder obtener una banca, por el número de escaños en disputa, a diferencia de lo que ha sucedido en las provinciales de Neuquén y de la capital. El FIT tiene representación en la Legislatura y en el Concejo Deliberante.

En las últimas legislativas nacionales de medio término, las que se realizaron en el 2021, la alianza obtuvo un 8%.