Unidad Popular reveló sus candidatos en Neuquén: lleva a un funcionario de Mariano Gaido

El partido Unidad Popular reveló este miércoles sus candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Llevará lista corta, solo para competir por las bancas de diputados nacionales de Neuquén, y la sorpresa es que un funcionario de Mariano Gaido encabezará la nómina.

Según se adelantó a Diario RÍO NEGRO, se trata de Claudio Vázquez, actual subsecretario de Economía Social de la municipalidad. El dirigente viene del Movimiento de Unidad Popular (MUP), un espacio vecinal que integra el armado del intendente a nivel local.

Hace alrededor de dos años se sumó a Unidad Popular y definió encabezar la lista de diputados nacionales luego de que Gaido le diera «libertad para militar en el espacio que mejor lo representara».

En el segundo lugar de la nómina irá Anahí Ruarte, abogada y actual apoderada del partido. La dirigente dijo a este diario que milita hace unos cinco o seis años en UP y destacó que siempre fue «una militante y profesional independiente», que nunca tuvo cargos públicos.

El partido, que tiene como referentes a Raúl Dobrusín y Julio Fuentes, ya comenzó los trámites en la justicia electoral para inscribir las candidaturas antes del plazo que vencerá el domingo a última hora.

Unidad Popular reveló sus candidatos: quiebre con Fuerza Patria

Sobre la decisión de llevar boleta corta, sin el tramo de senadores, Ruarte explicó que fue para no dividir al electorado en esa categoría que está «muy polarizada».

«Presentar candidatos implicaría achicar la posibilidad de otras fuerzas que están más cerca y el riesgo de que Neuquén pierda su representación en manos de La Libertad Avanza», sostuvo.

Aclaró que decidieron no integrar Fuerza Patria porque «no había un frente real que reconozca la identidad de las fuerzas que lo integran». «Hay un apoderamiento del PJ sobre las decisiones. Fuerza Patria no nos representó», definió.

Ruarte aclaró que UP comparte con la alianza kirchnerista la oposición al gobierno Javier Milei, pero «no lo electoral».