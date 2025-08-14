La rectora de la Universidad Nacional del Comahue es la candidata a diputada de Fuerza Patria

La rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile, será la primera candidata a diputada de Fuerza Patria por Neuquén en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Se definió este jueves tras una cumbre en Casa Patria de la que participó junto al senador Oscar Parrilli y el intendente de Cutral Co y referente del espacio, Ramón Rioseco.

Gentile confirmó esta tarde a Diario RÍO NEGRO que tomó la decisión entendiendo que el país atraviesa un momento de debilidad democrática y que no hay otros espacios políticos, por fuera del kirchnerismo o la izquierda, que propongan una oposición clara a Javier Milei.

«Me costó mucho porque vengo de gestiones y de mucha actividad académica, institucional y también política. Pero es un momento muy difícil de la Argentina, con una democracia bastante débil y es momento de fortalecer el Congreso», señaló.

«En los candidatos que están apareciendo en la escena neuquina no estoy viendo una oposición seria al gobierno de Milei», analizó Gentile, quien ubicó en ese sector a La Neuquinidad de Rolando Figueroa.

«No se va a plebiscitar el gobierno de Neuquén, no es el debate de esta elección, sino la posición frente al gobierno nacional. Y me cuesta verlo cuando, de cinco diputados que tiene la provincia, solo uno bajó a dar quórum para la sesión para debatir el financiamiento universitario«, apuntó la rectora. «Ese horizonte me asustó un poco», planteó.

En cambio, diferenció que su postura de oposición es clara: «Conmigo no se van a equivocar, es claro donde estoy parada», aseguró.

Este jueves todavía se seguía debatiendo la lista de Fuerza Patria para la elección de octubre: todavía no se difundió quién encabezará la nómina de senadores, pese a que el nombre que suena es el de Ramón Rioseco.