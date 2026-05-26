Milei relativizó el duro mensaje del Tedeum y priorizó una estrategia de conciliación política 

El presidente, Javier Milei, evitó este martes confrontar con el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien dejó duros conceptos durante la homilía del Tedeum por la celebración del 25 de Mayo que se realizó en la Catedral de Buenos Aires.

“Me parece que ha dado una opinión válida dentro de un encuadre sobre las Sagradas Escrituras” y lo hizo de manera “educada”, dijo el jefe de Estado.

No obstante, el presidente consideró “un poco exagerada” la referencia que realizó el prelado respecto a la actividad en redes sociales.

“La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El ‘sálvese quien pueda’ es la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”, señaló García Cuerva el lunes durante su homilía.

Entre las frases más fuertes, llamó a “refundar el vínculo social y político entre los argentinos” ante el “terrorismo social de las redes”.

“Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados en la mesa, donde solamente unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye, las brechas se agrandan, y terminamos siendo una sociedad camino al enfrentamiento”.

La apreciación apuntó directamente al corazón libertario, que es poco afecto a las expresiones de colectivismo social.

En una entrevista radial en la mañana, Milei salió a dejar en claro que no se sintió atacado por las palabras de García Cuerva, quien luego fue apuntado en redes sociales por partidarios libertarios con la publicación de fotos junto a referentes peronistas.

“No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate y eso es súper valioso”, indicó Milei, desalentando la controversia.

El presidente consideró que la posición de García Cuerva es “absolutamente entendible” y valoró que “una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación donde, claramente, entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera”.

Respecto a la referencia que realizó el arzobispo sobre el uso de las redes sociales, el presidente puso el foco en el relacionamiento de cada individuo con el mundo digital.

“No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted pasea por twitter y ve esa lógica, claramente, no es la forma en que después la gente se vincula”, explicó el presidente y concluyó con una frase contundente: “Si no le gusta se baja de la red. No es tan problemático”.

En esa línea agregó: “No creo que personas en twitter, diciendo lo que piensan sea terrorismo. A mi me parece que Terrorismo es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas y sembrando el terror”.

“Las cosas que se hacen desde el Estado me parecen mucho más complicadas que una persona despotricando en redes”.

Durante otro tramo de la entrevista, el presidente confirmó que están avanzadas las negociaciones para que el Papa Leon XIV venga al país en la primera semana de noviembre.

Consultado sobre una posible postulación presidencial de Mauricio Macri, Milei también evitó confrontar: “Si nosotros hacemos un buen gobierno, nosotros vamos a lograr la reelección y si no hacemos un buen gobierno no seremos reelectos”.

Con llamativo tono conciliador, el presidente enfatizó: “Yo no compito contra otros espacios políticos, yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor. Pero esa es mi forma de ver las cosas, que no quiere decir que sea ni la forma correcta, o sea la única forma”.

El mandatario también aprovechó la oportunidad para defender su gestión de gobierno.

“Dije siempre que soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Dije: ‘Sé cómo hacer crecer la economía’, la economía está 11% arriba de cuando asumimos; dije: ‘Sé cómo terminar con la inflación’, venía al 300%, está en el 30%; dije: ‘Vamos a bajar la pobreza’, sacamos 14 millones de personas de la pobreza”, enumeró el presidente.

El presidente también reconoció que le gustaría avanzar más rápido en el proceso de reformas.

“Arrancamos con una debilidad de origen y todavía somos la primera minoría. No tenemos mayoría como para tener nuestro propio quorum, y por lo tanto eso requiere mucho diálogo, consenso, y entonces de repente las reformas no son todo lo puras que nosotros quisiéramos que fueran, ni tampoco van a la velocidad que a nosotros nos gustaría”.

Mesa política

Cerca del mediodía y por espacio de dos horas se reunió la Mesa Política encabezada por la secretara General de la Presidencia, Karina Milei. Junto a ella participaron, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), recuperado de la gripe que lo obligó a ausentarse del Tedeum; la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los primos Eduardo «Lule» Menem y Martín Menem, quien llegó media hora tarde.

Si bien oficialmente se comunicó que se habló de los proyectos enviados al Parlamento, el foco estuvo en la cercanía que mostraron Bullirch, Adorni, los Menem y Santiago Caputo luego de una semana de acusaciones cruzadas que tensaron la relación interna dentro del oficialismo.