El Gobierno actualizó aranceles de discapacidad según la inflación de diciembre y enero

El Ministerio de Salud fijó para febrero una actualización de 5,78% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, según accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El incremento se aplica de manera uniforme, sin diferencia por tipo de prestación, y se calculó con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre de 2025 y enero de 2026, conforme el acta 432 del Directorio del sistema.

Salud aumenta 5,78% los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad en febrero

La medida se encuadra en la Ley 24.901 y en la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad, que ordena que las compensaciones tengan en cuenta la diferencia entre la evolución de los aranceles y la inflación.

La resolución 340/2026 también ratifica el adicional de 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, por zona desfavorable.

El detalle de los nuevos valores figura en un anexo técnico que integra la norma

y se publica en la edición web del Boletín Oficial.

La cartera sanitaria señaló que las actualizaciones mantienen la pauta de recomposición que viene aplicando el Directorio desde fines de 2023 y ordenó comunicar y registrar la resolución antes de su archivo, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.