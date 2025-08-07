Video | Las explosivas declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei que se volvieron virales

Después de haber sido expulsada del Gobierno en octubre del 2024, la excanciller Diana Mondino reapareció en la escena pública y dio explosivas declaraciones que se volvieron virales sobre Javier Milei. En una entrevista con el periodista Mehdi Hasan de la cadena Al-Jazeera English, habló de $LIBRA, el patrimonio de los ministros, la relación del presidente con sus perros y su salud mental.

"Diana Mondino":

Con respecto al lanzamiento de la criptomoneda, el entrevistador le preguntó si el jefe de Estado debió haber publicado en su cuenta de X el enlace para adquirir $LIBRA. La exfuncionaria respondió que Milei no debió haber hecho eso y que lo hizo porque «alguien se lo contó» y «pensó que era una buena idea».

Hasan insistió y redobló la apuesta aseverando que «alguien» ganó cerca de 250 millones de dólares, los cuales desaparecieron. «Exactamente. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé», respondió Mondino.

Qué dijo Mondino de los perros de Milei y la salud mental del presidente

El periodista fue incisivo en la salud mental del presidente y le reiteró en varias oportunidades sobre la relación de Milei y sus perros. En este sentido, le consultó si en su tiempo dentro del Gobierno Milei seguía más los consejos de sus mascotas o de ella como ministra de Asuntos Exteriores.

“En realidad, como estaba trabajando en acuerdos de comercio exterior, nadie me dio ningún tipo de consejo porque teníamos que trabajar con Mercosur”, contestó Mondino. “He visto a los perros dos veces. No los conté, porque son muy grandes y no me gustan los perros”, prosiguió.

En este sentido, el periodista retomó palabras de Carlos Rodríguez, quien fue asesor de Milei durante la campaña 2023, después de renunciar: «El desequilibrio mental de Milei se hizo mucho más evidente: insultos, gestos faciales extraños, despidos arbitrarios, peleas innecesarias, un ejército de trolls, perros en el cielo», citó y preguntó: «¿Te suena como un líder mentalmente estable?».

En principio, la excanciller quiso responder la pregunta de forma retórica, pero Hasan le pidió que diga si lo que dijo fue verdad o no: «Tengo que decir que Carlos siempre tiene la razón».

Asimismo, dijo que «no puede decir» si el presidente tiene algún tipo de desorden mental y aclaró que no tiene «miedo» del Gobierno.

Qué dijo del patrimonio de los ministros y las declaraciones de Milei en la campaña 2023

Por otro lado, el periodista recordó que Elon Musk se arrepintió de usar la «motosierra» en el gobierno de Donald Trump y consultó sobre la «falta de empatía» y la riqueza de los miembros del Gabinete, asegurando que ella era la que más dinero tenía.

“Definitivamente no”, sostuvo Mondino y sembró dudas sobre la declaraciones juradas de los funcionarios de la actual gestión: «Bueno, tal vez el (ministro) que lo declaró, pero yo no era la más rica».

Por otra parte, citó una frase de Milei antes de convertirse presidente «el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina» y le preguntó cómo pudo haber trabajado con él.

«Hay mucha corrupción en Argentina. Argentina ha cobrado en impuestos solo al sector agrícola, el equivalentes a dos Planes Marshall. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están las rutas? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales?», manifestó Mondino.

Por último, le preguntó con respecto a la propuesta de venta de órganos que generó polémica durante la última campaña presidencial. En un momento, intentó compararlo con la Ley Justina o con una iniciativa del Premio Nóbel, Alvin Roth.

«Contactamos con Alvin Roth antes del programa y dijo que su plan no tiene nada que ver con lo que propone Milei», le respondió el periodista. Finalmente, Mondino dijo que ella no está de acuerdo con la venta de órganos. «Ok, al final lo logramos», celebró Hansen.

Mirá la entrevista completa de Diana Mondino acá:

