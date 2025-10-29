El Gobierno anunció una suba de hasta el 35% en las prestaciones para personas con discapacidad

El Gobierno nacional dispuso un incremento escalonado de hasta el 35,4% en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad en todo el país. La actualización del nomenclador, que será aplicada en tres tramos consecutivos, abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, buscando, según las autoridades, garantizar la continuidad y calidad de la atención.

Esta medida se adopta luego de un periodo de significativa demora, ya que el último incremento había sido de apenas el 0,5% en diciembre de 2024, lo que generó cortes de servicios y el cierre de centros de atención.

Además, la decisión se produce tras la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas.

La suba se materializó gracias a una «decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación» y, según ANDIS, «busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025″.

La concreción de la medida fue posible gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que otorgó una partida presupuestaria adicional para afrontar los aumentos previstos en el último trimestre del año.

Detalles y alcance del aumento del 35% para las prestaciones de Discapacidad

El nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, que es la referencia oficial para los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los beneficiados se incluyen prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales.

Si bien en un principio la medida judicial de restablecer las pensiones fue apelada por el interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, la justicia federal catamarqueña mantuvo la decisión. Esta ordenó «restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país».

La resolución 13901/2025 de ANDIS, publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre, formalizó esta decisión.

El incremento beneficiará a miles de profesionales, instituciones y centros especializados de la red nacional de atención a la discapacidad, buscando asegurar servicios de calidad sin interrupciones. Funcionarios consultados por Infobae subrayaron que «este tipo de medidas no solo otorgan previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días».

El aumento será formalizado a través de la publicación del Boletín Oficial que podría producirse mañana.