El Gobierno de Javier Milei acelera los cambios en el Gabinete: el nuevo esquema podría anunciarse en los próximos días

Luego de las elecciones, uno de los temas que empezó a cobrar más fuerza fue los cambios que habrá en el Gabinete de Javier Milei. Si bien en un primer momento se dejó entrever que tardarían en concretarse, ahora se espera que estas modificaciones en el Ejecutivo puedan acelerarse y comunicarse antes de lo previsto.

“Se va a acelerar»: cambios en el Gabinete de Javier Milei

Este nuevo esquema del Gobierno en principio iba a indicarse recién a fines de noviembre, pero según señaló Infobae estas decisiones van a apurarse. “Se va a acelerar todo esto”, dijo una fuente importante del Gobierno que citó el medio de Buenos Aires.

Se trata de definiciones sobre nuevos cargos, quiénes los ocuparán y qué tareas específicas tendrán en ese rol.

Una de las acciones del Ejecutivo esta semana fue la convocatoria a 15 gobernadores para reunirse este jueves en Casa Rosada. Busca dar un gesto de acercamiento, una foto de unidad y avanzar en negociaciones en temas que el Gobierno pretende avanzar en la segunda parte de su gestión, entre ellos, la reformas laboral y tributaria.

Por este encuentro, se espero unos días los anuncios de cambios en el Gobierno. “Eso generó que se atrasen algunos días los anuncios de cambios que pretendíamos”,

Cambios en el Gabinete de Javier Milei: visita de Bullrich y Petri

En medio de los cambios que se avecinan en el Gabinete, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) visitan este mediodía Casa Rosada. Ambos funcionarios deberán dejar sus cargos para cumplir con sus responsabilidades legislativas, luego de resultar electos en las elecciones del domingo.

Desde Noticias Argentinas, indicaron que ambos funcionarios ingresaron al Salón Blanco, lugar en el que el asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene sus oficinas bajo el pretexto de atender temas de gestión.

Desde ambas carteras revelaron que la convocatoria formal persigue el objetivo de avanzar sobre las prestaciones del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), entidad estatal que unifica las obras sociales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En el caso de Luis Petri discute con el equipo de Gobierno el nombre de su sucesor. “Están pensando en alguien de las Fuerzas”, confesó un funcionario que citó el medio NA.