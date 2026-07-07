El eufórico festejo de Javier Milei después de la victoria de Argentina ante Egipto: «¡Qué manera de sufrir!»

La Selección Argentina logró una remontada inolvidable frente a Egipto y ganó 3 a 2 en Atlanta para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026. Después del partido, el presidente Javier Milei celebró eufóricamente el triunfo con una serie de publicaciones en sus redes sociales.

El mandatario expresó su emoción en X: «VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP…». También compartió una publicación del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien expresó: «¡¡¡Aguante corazón, aguante!! ¡¡¡Vamos Argentina!!!»

La reacción en Instagram tras el triunfo de Argentina ante Egipto

Además de su publicación en X, Javier Milei compartió varias historias en Instagram para sumarse a los festejos. Entre los mensajes escribió: «Esto es ARGENTINA!».

El Presidente también compartió el meme: «Confirmen ¿Todos están bien?», acompañado por distintos mensajes que comenzaron a circular tras el partido y reflejaban el sufrimiento de los hinchas durante la remontada del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Con la clasificación asegurada, Argentina dejó atrás un partido que parecía perdido y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. Mientras continúan los festejos por el triunfo ante Egipto, la Selección ya espera conocer a su próximo rival en la competencia.

Mundial 2026: los mensajes de Javier Milei tras la clasificación argentina

La victoria argentina tuvo un desarrollo inesperado. Egipto se adelantó 2 a 0 con goles de Ibrahim y Zico, mientras que Lionel Messi desperdició un penal en la primera etapa tras una gran atajada del arquero Mostafa Shobeir.

En el complemento, la Selección Argentina reaccionó cuando parecía quedar eliminada. Cristian «Cuti» Romero descontó de cabeza, luego Lionel Messi marcó el empate y, ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández convirtió el 3 a 2 definitivo para sellar la clasificación.