Repatriaron a la adolescente de Salta que fue víctima de trata en Bolivia: el emotivo encuentro con su madre

La adolescente de 16 años que había desaparecido en Salta y fue encontrada en Bolivia como víctima de una red de trata regresó este sábado al país tras un operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el reencuentro ocurrió en el Puente Internacional de San José de Pocitos, donde la joven volvió a ver a su madre después del rescate realizado en la ciudad fronteriza de Yacuiba, ubicada a unos 400 kilómetros de Salta.

Cómo fue el operativo en Yacuiba para rescatar a la adolescente salteña

La causa comenzó el lunes pasado, cuando la madre de la adolescente denunció su desaparición en Salta. A partir de una fotografía y del seguimiento de sus últimos movimientos, los investigadores determinaron que la menor estaba en la ciudad boliviana de Yacuiba.

El operativo fue encabezado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Yacuiba junto con personal de la Policía de Salta, perteneciente a la División Trata de Personas. También intervino Cancillería para coordinar las tareas entre ambos países.

Un argentino de 43 años quedó detenido y la Justicia boliviana investiga el caso.

Un argentino de 43 años fue detenido y acusado de liderar la organización dedicada a la explotación sexual. El hombre fue identificado comoCristian Enrique Díaz. La captura se concretó durante un procedimiento realizado en la vivienda donde estaba la adolescente.

En el lugar también fueron rescatadas otras dos mujeres bolivianas. La investigación quedó a cargo de la Justicia boliviana, que deberá definir la situación procesal del acusado en una audiencia de medidas cautelares.

Cómo operaba la red que ofrecía “citas express” en Bolivia

El teniente coronel Ever Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, explicó que el acusado ofrecía citas express «a través de grupos en redes sociales con bastantes seguidores, donde promocionaba a las mujeres para servicios sexuales”.

El jefe policial también detalló que se exigía que “el cliente se dirija al domicilio para recoger a la persona, conducirla a un lugar y posteriormente restituirla al espacio donde la había recogido”. Además, señaló que el acusado “tenía un acuerdo con el local El Faraón”.

La adolescente había sido localizada después de que los investigadores identificaran el domicilio donde permanecía en Yacuiba. Con esa información, las fuerzas de seguridad montaron un operativo cerrojo para ingresar al lugar y concretar el rescate.