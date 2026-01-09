El Gobierno celebró el acuerdo Mercosur–Unión Europea: “Siguen las buenas noticias”

El Gobierno nacional celebró la autorización del Consejo Europeo para avanzar con la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado que calificó como histórico y que, según destacaron, permitirá aumentar las exportaciones, atraer inversiones y generar empleo.

El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en festejar la novedad con un breve mensaje en redes sociales: “Siguen las buenas noticias. Fin”. A su posteo se sumaron rápidamente el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, quienes remarcaron la relevancia estratégica del entendimiento.

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: el festejo del gobierno

Caputo calificó el acuerdo como “histórico” y anunció que será firmado el 17 de enero en Paraguay, tras más de 25 años de negociaciones.

“Este acuerdo no hubiera sido posible sin el liderazgo del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el secretario Pablo Lavigne, para tener una Argentina cada vez más libre y más próspera”, sostuvo el ministro en sus redes.

Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, los productos argentinos accederán a un mercado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 20% del PBI mundial.

En ese sentido, precisó que la Unión Europea eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, lo que —según afirmó— fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo.

Además, Caputo destacó que el acuerdo pondrá a la Argentina en igualdad de condiciones frente a países que ya tienen preferencias comerciales con la UE, como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Ucrania.

“Habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria, con procedimientos aduaneros más simples, menos inspecciones físicas y despachos más rápidos”, subrayó.

También aseguró que el tratado facilitará la integración de las PYMES a las cadenas globales de valor, generando más oportunidades comerciales y beneficiando a los consumidores con mayor variedad de productos y precios más competitivos.

“Seguimos trabajando para generar más trabajo, incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo”, concluyó Caputo.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno también celebró el anuncio y afirmó que con este acuerdo “todos ganamos”, al tiempo que pronosticó más comercio, más inversión y más empleo.

“La Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la Unión Europea, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas que representa cerca del 15% del PBI mundial”, explicó.

Quirno agregó que el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas y remarcó que la Argentina, bajo la conducción de Milei, “decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

A los festejos se sumó también la senadora nacional y exministra Patricia Bullrich, quien afirmó: “Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente. Después de 25 años, se aprobó el acuerdo Mercosur–Unión Europea”.

Con información de N.A.