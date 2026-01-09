El gobernador Rolando Figueroa nombró a un militar a cargo de la seguridad policial en Neuquén

La jura de Pablo Conforte como nuevo director provincial de Seguridad se llevó a cabo con la presencia de toda la plana d comisarios en Neuquén (foto Cecilia Maletti)

«Es anticiparnos a lo que viene. Hay que administrar una sociedad en crecimiento» dijo el gobernador Rolando Figueroa tras felicitar el desempeño de la policía de la provincia frente a la plana mayor de comisarios de Neuquén y al anunciar la convocatoria a un militar para la secretaría de Seguridad. El coronel retirado Pablo Conforte asumió el cargo provincial con la presencia de autoridades judiciales, policiales y el gabinete en pleno.

El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno de Neuquén. Figueroa presentó al flamante funcionario que conducirá las políticas públicas policiales junto con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Conforte estuvo a cargo hasta diciembre de la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino, en Neuquén y tuvo un trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia los últimos dos años, dijo.

«Seguridad y Defensa son cosas bien diferentes, pero lo que podemos aportar es mucha capacidad de gestión, planeamiento estratégico para pensar la provincia que decía recién el gobernador y mediante un buen planteamiento estratégico, poder ver qué diseño de fuerza y equipamiento va a necesitar la provincia para sostener esta seguridad que está encaminada con la policía y el ministerio» de Seguridad que conduce Matías Nicolini, dijo Conforte.

Matías Nicolini y Pablo Conforte dieron una conferencia de prensa en el patio de Casa de Gobierno (foto Cecilia Maletti)

El flamante director provincial de Seguridad dijo que sería prematuro hablar de cambios en las comisarías ni en el diagrama actual de la fuerza. «Los objetivos son los de seguridad pública que tenga el ministro y el gobierno. Con un «buen planeamiento para el diseño de la fuerza que podrá o no tener modificaciones», dijo Conforte.

Por su parte Nicolini, en rueda de prensa, agradeció la jerarquización de la seguridad de la provincia con el ingreso de Conforte. Dijo que se trabajará en «planificación y estrategia para la mejora de nuestra policía». «Tenemos que pensar en la policía que viene y en el Neuquén que viene en los próximos 10 años, con una nueva formación y herramientas de capacitación«, para lo que se había solicitado el ingreso de Conforte.

Por su parte, el jefe de policía Carlos Tomás Díaz Pérez dijo, con relación a la incorporación de un militar a cargo de la dirección provincial que dará dirección política a la fuerza que «el gobernador es evolutivo, es una apertura del gobierno tanto en la parte política como institucional policial y hasta en políticas de trabajo donde debemos profesionalizar y resaltar el funcionamiento de nuestra policía. Estamos en el buen camino», sostuvo.

Agregó que con Conforte «nos conocemos hace muchos años» porque hace 7 que es «docente de nuestras aulas. Ha tenido un acercamiento siempre con la institución y la comunidad en los actos y actividades que hemos hecho a lo largo de operativos. Hemos tenido el apoyo logístico para darnos en su calidad de Comandante del Ejército local, con asistencia en muchas áreas».