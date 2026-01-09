Reforma Laboral: el Gobierno reactiva la mesa política y acelera la estrategia en el Congreso

El Gobierno nacional convocó a los principales negociadores del oficialismo para ordenar la agenda legislativa Foto: gentileza.

El Gobierno de Javier Milei reactiva la mesa política en la Casa Rosada con la Reforma Laboral como eje central de la agenda. La convocatoria, impulsada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca alinear a los principales negociadores del oficialismo y acelerar la sanción de la ley en el Congreso, en la antesala de las sesiones extraordinarias.

El oficialismo reactiva la estrategia para avanzar con la ley de reforma laboral

La convocatoria fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y apunta a retomar los encuentros semanales de coordinación política. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la reunión está prevista para el viernes 16 de enero en Balcarce 50.

En los despachos de la planta baja se espera la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el ministro del Interior, Diego Santilli. También participarán Eduardo Lule Menem e Ignacio Devitt, referentes del armado legislativo.

De manera eventual, podrían sumarse la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos suelen intervenir en instancias clave de la negociación parlamentaria del oficialismo.

Manuel Adorni convocó a la reunión. Foto: archivo.

El encuentro se da luego del receso de verano y en un contexto en el que el Poder Ejecutivo busca sumar un nuevo logro legislativo. El objetivo es repetir el escenario de diciembre, cuando logró la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal.

Reforma Laboral, sesiones extraordinarias y agenda del Congreso

Dentro del oficialismo ya comenzaron a moverse piezas para ordenar el debate. Patricia Bullrich anticipó la conformación de una comisión técnica que funcionará desde el viernes, coordinada por la abogada Josefina Tajes, para analizar objeciones y propuestas alternativas.

El cronograma incluye un debate en el Senado previsto para el 26 de enero, con la intención de habilitar el tratamiento del proyecto en los primeros días de febrero. La Reforma Laboral es una de las prioridades del temario de sesiones extraordinarias.

En paralelo, Diego Santilli retomó el diálogo político con gobernadores y aliados provinciales. La semana pasada inició una recorrida por Chubut, donde visitó junto a Ignacio Torres las zonas afectadas por el incendio forestal en El Hoyo.

La agenda continuará con visitas a Chaco y Mendoza, mientras el Gobierno define si habilita cambios en puntos sensibles del proyecto, como el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral. También se evaluará sumar otros temas al temario legislativo, como la Ley de Glaciares y la Reforma del Código Penal.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas.