El Gobierno de Chubut confirmó que irá a la Corte Suprema por los $51.000 millones que le debe Nación

El gobierno de Chubut confirmó que presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar una deuda de $51.000 millones que la Nación mantiene con la caja jubilatoria provincial. El anuncio fue realizado por el gobernador Ignacio Torres, quien informó que la presentación se hará el lunes próximo a través de la Fiscalía de Estado.

La decisión se conoce luego de que la Provincia debiera emitir letras por cerca de $60.000 millones para poder garantizar el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos, que finalmente se abonó el miércoles 24. El retraso en la liquidación del beneficio generó protestas y reclamos en distintas dependencias estatales.

Torres sostuvo que la deuda reclamada corresponde a compromisos que el Estado nacional debía haber regularizado desde 2017. “Estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que nunca fue subsanada, pese a los reiterados incumplimientos”, afirmó el mandatario provincial.

Fuerte reclamo de Chubut por la deuda previsional

El gobernador remarcó que el reclamo no es nuevo y que forma parte de las gestiones iniciadas desde el inicio de su mandato. Según explicó, se trata de fondos que corresponden a aportes de trabajadores chubutenses que sostienen una caja previsional propia, cuyo déficit fue reconocido por la Anses.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el déficit de la caja previsional fue calculado por el propio organismo nacional y que existían acuerdos previos para compensar esos desbalances. “Avanzamos ante el incumplimiento de los pagos que habían sido acordados”, señaló Torres.

El conflicto se da en un escenario de negociaciones abiertas entre Chubut y el Ministerio de Economía de la Nación, que conduce Luis Caputo. En septiembre pasado, el ministro y el gobernador firmaron convenios en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

En ese acuerdo se estableció la compensación de deudas que la provincia mantenía con el Estado nacional por unos $100.000 millones, además de la asunción por parte de Chubut de la responsabilidad sobre cuatro rutas nacionales como parte del entendimiento.

Sin embargo, Torres consideró que esos convenios no resolvieron la deuda previsional y decidió avanzar por la vía judicial. El reclamo de Chubut se suma al de otras jurisdicciones que también mantienen conflictos financieros con la Nación y anticipa un nuevo frente de tensión entre las provincias y el Gobierno nacional.

