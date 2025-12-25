Una cañita voladora prendió fuego una casa en Villa Manzano: desesperación durante los festejos de Navidad

Una cañita voladora cayó en el techo de una vivienda del barrio Campo Grande de Villa Manzano durante los festejos de la Navidad y provocó un importante incendio, que convocó a los bomberos voluntarios de la localidad. Como consecuencia, la casa sufrió daños totales. Además, el episodio obligó a los vecinos a combatir las llamas para evitar que se propaguen.

Una casa destruida por la pirotecnia en Río Negro durante la Navidad

Según detalló un vecino a Diario RÍO NEGRO, el incendio comenzó apenas después del brindis, a las 0:10 de este jueves, cuando «una cañita voladora agarró el techo» de la vivienda, ubicada sobre la calle Luis Pasteur.

Inmediatamente, un llamado alertó a los bomberos voluntarios de la localidad, que acudieron con dos dotaciones para apagar las llamas.

Imágenes captadas por los vecinos del incendio. Gentileza,

El vecino comentó que los dueños de las casas lindantes debieron combatir el fuego «con mangueras de agua» desde el techo para que el incendio no avance.

Por suerte, indicó que el siniestro no generó daños importantes en sus hogares. Pero las llamas, acompañadas por el viento, fueron tales que los trabajos demandaron más de una hora en el sector.

Personal bomberil trabajó durante la madrugada.

En redes sociales, los vecinos expresaron su bronca por el uso irresponsable de la pirotecnia durante los festejos y lamentaron las pérdidas totales que sufrieron los dueños del hogar.

«Por unos irresponsables que siguen tirando pirotecnia, hoy tuvimos que lamentar la pérdida del hogar de mis suegros, gracias a Dios no había nadie», fue el descargo de los familiares en redes.

«Espero que realmente hagan cumplir las leyes y no sea cosa de poner en los estados solamente ‘pirotecnia cero’ y que el responsable se haga cargo de lo que hizo», agregaron.