Luis Caputo busca cerrar el frente financiero antes de enero: qué falta para pagar la deuda

A menos de siete días hábiles del primer gran vencimiento de deuda de 2026, el Ministerio de Economía se acerca a completar los dólares necesarios para afrontar compromisos por más de USD 4.200 millones. Según estimaciones del mercado, aun con los refuerzos recientes, al Gobierno le restaría juntar más de mil millones de dólares para cubrir el pago del próximo 9 de enero.

En las últimas semanas, el Tesoro aceleró con fuerza la compra de divisas. Entre el 4 de diciembre y la semana pasada, en apenas ocho jornadas hábiles, los depósitos en dólares del Ministerio de Economía en el Banco Central saltaron de USD 97 millones a cerca de USD 2.000 millones, de acuerdo con un informe de Invecq revelado por el sitio Infobae.

Ese crecimiento respondió a compras por unos USD 630 millones, desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, por USD 360 millones y a la colocación del BONAR 2029N, que aportó USD 910 millones.

A ese esquema se suma el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, cuyos contratos ya fueron firmados. La operación podría aportar unos USD 700 millones, aunque persiste la incógnita sobre si esos fondos ingresarán antes del vencimiento de enero. De concretarse, el faltante se reduciría al orden de los USD 1.700 millones.

Las opciones que analiza el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, viene señalando a las privatizaciones como una fuente relevante de divisas para reforzar las cuentas públicas. “Va a haber venta de activos por miles de millones de dólares”, afirmó en declaraciones recientes.

Mientras tanto, el Tesoro también intervino en el mercado Libre de Cambios para sostener el tipo de cambio, con ventas netas estimadas en USD 200 millones en dos jornadas, según el economista Gabriel Caamaño. Aun así, hacia el cierre de la semana pasada, los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA se ubicaban en torno a USD 1.868 millones.

De cara a lo que falta, Caputo dejó en claro que el Gobierno busca evitar una nueva emisión de deuda bajo legislación extranjera. El objetivo, explicó, es reducir la dependencia de Wall Street y fortalecer el mercado local. Entre las opciones en análisis aparecen repos con bancos internacionales, swaps y eventuales refinanciaciones.

“Hoy por hoy no es un problema el vencimiento del 9 de enero”, aseguró el ministro, al mencionar ofertas de hasta USD 7.000 millones en operaciones de repo. En la misma línea, el presidente Javier Milei afirmó que el Gobierno está “tranquilo” frente a los pagos.

