El gobierno de Javier Milei aplaza su agenda en el Congreso y pasa a la defensiva para blindar el DNU 70

Los planes que La Libertad Avanza tenía en la Cámara de Diputados volaron por los aires. La avanzada opositora contra el DNU 70/23 obligó al oficialismo a aplazar su propia agenda y redireccionar sus esfuerzos para desactivar la sesión del jueves 15 y blindar el “megadecreto” desregulador de Javier Milei. Las leyes de Presupuesto 2027, de Defensa de la Soberanía Nacional y de reforma del Banco Central tendrán que esperar.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que restableció la derogación de la Ley de Tierras prevista en el DNU fue música para los oídos del Gobierno, pero a la vez generó un efecto indeseado: complejizó aún más las negociaciones con aliados en el Congreso. A dos meses de que termine al período ordinario, La Libertad Avanza tiene demasiados frentes abiertos y no logra destrabar ninguno.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, había acordado con bloques aliados llevar al recinto la “Ley Malvinas” el 21 de octubre y votar el Presupuesto el 4 de noviembre, antes de la visita del Papa León XIV, que será entre el 8 y el 11 de ese mes. Sin embargo, el esquema original se convirtió en papel mojado porque las próximas dos semanas se abocarán a las negociaciones por la agenda opositora.

El sismo político que provocó la Corte también corrió de la escena otro proyecto crucial para Milei, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El Senado devolvió el proyecto con cambios hace una semana, pero en Diputados ni siquiera se llegó a hablar del tema. Por si fuera poco, tampoco se vieron avances en la reforma electoral, el otro gran desafío para el Gobierno.

La atención se desplazó al 15 de octubre. Ese día, la oposición buscará voltear todo el DNU 70, que fue rechazado en el Senado hace dos años. Las usinas oficialistas ya exploran alternativas para ofrecer a gobernadores a cambio de que sus diputados no den quórum. Además del cordobés Martín Llaryora, que hasta el momento se mantuvo distante del tema, deberán seducir a los mandatarios de Tucumán, Catamarca, Salta, Neuquén, Misiones y Chubut.

Lo que se discute es una verdadera maraña jurídica. Tratar desde cero una nueva Ley de Tierras, o bien restituir el capítulo caído en el Senado dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, son dos opciones sobre la mesa. El oficialismo no tiene los votos para liberar por completo la venta y por eso en la Cámara alta había acordado, por lo menos, subir el límite actual del 15% al 25% de la superficie territorial.

Otra alternativa es que se derogue el artículo 154 del DNU (el que repuso la Corte) y vuelva a regir la norma original. Y hay una más: que el Poder Ejecutivo emita un nuevo DNU “ordenador” del 70, que hoy no rige a pleno porque algunas partes están judicializadas y otras fueron convertidas en leyes, como la Ley Bases y la reforma laboral.

Mientras buscan desenredar el ovillo, ya hay una cautelar pedida por los diputados Nicolás Massot y Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, para frenar la venta indiscriminada de tierras. “Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros”, se anticipó Pichetto.

La anulación del DNU implicaría la caída de varias desregulaciones relevantes para el Gobierno. La ley más emblemática que volvería a tener vigencia es la de alquileres. Como consecuencia, se afectaría el plazo de locación (que hoy es de dos años para vivienda y tres para comercios) y la posibilidad de que el pago del canon sea en moneda extranjera y que las partes decidan el índice de actualización.

También habría cambios en la medicina prepaga. Antes, los aumentos de las cuotas estaban sujetos a un régimen de autorización de la autoridad de aplicación. El DNU eliminó ese requisito y estableció que las entidades pueden determinar libremente los precios de sus planes. Asimismo, el trabajador ya no podría derivar directamente sus aportes y contribuciones a la obra social o prepaga que elija.

En otro orden, el DNU limitó la intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en ese mercado, y modificó el marco regulatorio de las comunicaciones satelitales de una manera que facilitó el ingreso y operación en Argentina de Starlink, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk.

Discapacidad, otro eje de negociaciones

Además de voltear el DNU 70, en la sesión del 15 la oposición también intentará aprobar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y un alivio a familias endeudadas, dos temas de alto impacto social y conflictivos para el Gobierno. Sobre todo el de discapacidad, que provocó una interna por la intención original del Poder Ejecutivo de liquidar el sistema dentro del Presupuesto 2027.

El bloque oficialista todavía debe limar algunas asperezas con el Ministerio de Economía en relación a ese tema. La semana entrante, la diputada cordobesa y responsable del dictamen, Laura Rodríguez Machado, espera que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, especifique algunos ajustes que seguramente tendrá el dictamen del oficialismo.

Lo que deben precisar con más detalle es qué partidas concretas del Presupuesto se utilizarán para solventar la propuesta de los libertarios, que replica lo que establece la Ley de Emergencia que vence en diciembre. Ese agregado podría ayudar a despejar dudas de un grupo de aliados del MID, Argentina Federal y el PRO larretista, que amenazaron con quitar apoyo en el recinto si no se cumplen sus pedidos.

Este sector, que tiene como referente al exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad, también espera respuestas sobre cuál será el impacto fiscal de la nueva iniciativa libertaria, que mantiene el sistema de pensiones y la universalidad y actualización mensual de las prestaciones. A la Oficina de Presupuesto del Congreso llegó el viernes un pedido formal para calcular el costo.

La semana pasada, representantes de las organizaciones de discapacidad, como las actrices Valentina Bassi y Lola Berthet, recorrieron despachos del Congreso en busca de garantías para el colectivo. Se movilizarán el 15 al Congreso junto con endeudados, militantes contra la extranjerización de tierras y, además, la comunidad universitaria.