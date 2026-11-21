Matías Martin decidió hacer una pausa en su rutina laboral para disfrutar de un viaje especial junto a su hijo Alejo en Barcelona, España. El conductor de Todo pasa, el ciclo de Urbana Play, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de la escapada y acompañó las imágenes con una reflexión sobre el tiempo compartido, los vínculos familiares y la importancia de construir recuerdos.

Según publicó La Nación, el periodista eligió la ciudad catalana para disfrutar de unos días de descanso junto a Alejo, de 18 años, fruto de su relación con Natalia Graciano, de quien se separó en 2023. Durante la estadía, padre e hijo recorrieron lugares emblemáticos, compartieron actividades culturales y encontraron momentos para conversar sobre sus vidas.

Las vacaciones de Matías Martin y su hijo Alejo en Barcelona: paseos, música y momentos especiales

A través de su cuenta de Instagram, Matías Martin publicó un álbum con algunas de las mejores postales del viaje. Las imágenes muestran recorridos por las calles de Barcelona, visitas a espacios culturales y momentos de descanso frente al mar Mediterráneo.

Entre los lugares que visitaron se destacan la Sagrada Familia y distintas obras del arquitecto Antoni Gaudí, dos de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

También aprovecharon para disfrutar de la música, componer juntos y asistir al espectáculo teatral Six, uno de los musicales que forman parte de la cartelera internacional.

Sin embargo, más allá de los paseos, el conductor destacó el valor de las conversaciones que mantuvo con su hijo durante la experiencia.

El emotivo mensaje de Matías Martin para Alejo después de un año difícil

La publicación estuvo acompañada por palabras que reflejaron el significado especial que tuvo el viaje para ambos.

Foto: Instagram @matiasmartin (La Nación)

«Jornadas catalanas que acarician el alma y sacuden el corazón», escribió el periodista al presentar las fotografías.

En el mensaje también hizo referencia a las risas, el asombro y las conversaciones sinceras que compartieron durante sus días en España.

Martin dejó entrever que el viaje representó una oportunidad para disfrutar de un momento de tranquilidad después de un período que describió como difícil.

«Nos lo merecemos. ¡Salud!», expresó al cerrar su reflexión.

Alejo no tardó en reaccionar a la publicación y dejó un comentario que resumió su entusiasmo por la experiencia: «¡Increíble!».

La reacción de Natalia Graciano a las fotos de Matías Martin y Alejo

Uno de los detalles que llamó la atención fue la participación de Natalia Graciano, expareja del conductor y madre de Alejo.

Foto: Instagram @matiasmartin (La Nación)

La modelo comentó la publicación con un mensaje cariñoso dirigido a su hijo: «Te amo», acompañado por emojis de corazones.

El gesto se sumó a las numerosas reacciones de seguidores que celebraron las imágenes y el vínculo entre padre e hijo.

Martin y Graciano se separaron en diciembre de 2023, después de casi dos décadas de matrimonio. Ambos también son padres de Mía.

El libro que Matías Martin recomendó durante sus vacaciones en España

Además de compartir las fotografías de Barcelona, Matías Martin aprovechó sus redes sociales para recomendar una lectura que lo acompañó durante el viaje.

Se trata de El secreto de los sobrevivientes, del periodista y escritor Javier Sinay, una investigación relacionada con los acontecimientos previos a la tragedia aérea del Chapecoense.

El accidente ocurrió el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que trasladaba al equipo brasileño hacia Colombia se estrelló antes de llegar a destino.

El conductor compartió una imagen del libro y expresó su entusiasmo por la lectura.

De esta manera, Matías Martin mostró una faceta más íntima y familiar, lejos de los estudios de radio, con un viaje que combinó cultura, descanso y tiempo compartido con su hijo.

Las postales de Barcelona dejaron un mensaje sobre la importancia de disfrutar los pequeños momentos y fortalecer los vínculos familiares, especialmente después de atravesar etapas difíciles.