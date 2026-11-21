Netflix sumó a su catálogo una miniserie de apenas cuatro capítulos que promete atrapar a los amantes del suspenso y las historias basadas en hechos reales. Se trata de La ley de las bestias, una producción polaca que combina drama psicológico, investigación policial y un inquietante dilema sobre los límites de la justicia.

Estrenada el 18 de noviembre de 2026, la ficción rápidamente comenzó a ganar popularidad entre los usuarios de la plataforma. Según informó A24, llegó a ubicarse entre las series más vistas de Netflix, impulsada por una trama intensa y un formato breve que permite disfrutarla durante una sola tarde.

La historia está inspirada en un caso criminal que conmocionó a Polonia y plantea una pregunta central: ¿qué sucede cuando una persona condenada por un crimen estremecedor está a punto de recuperar su libertad?

De qué trata La ley de las bestias, la nueva miniserie de Netflix

La historia comienza en Polonia, en 1988, cuando el asesinato de cuatro niños desencadena una investigación policial de enorme repercusión.

La comandante Anna Bersz queda al frente del caso y debe reunir las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido e identificar al responsable.

En medio de la investigación aparece Agnieszka Grabska, una psiquiatra encargada de evaluar al principal sospechoso. Ambas mujeres mantienen una amistad, pero sus responsabilidades profesionales y las decisiones que deben tomar terminan enfrentándolas.

El caso marca profundamente sus vidas y deja consecuencias que se extienden durante décadas.

Veinticinco años después, el pasado vuelve a convertirse en una amenaza. El hombre condenado está a punto de recuperar su libertad y las protagonistas deben enfrentarse nuevamente a los acontecimientos que cambiaron sus vidas.

La miniserie explora no solamente la investigación criminal, sino también las consecuencias de las decisiones judiciales y los conflictos personales que aparecen cuando el pasado vuelve a salir a la luz.

La ley de las bestias: la historia real que inspiró la serie de Netflix

Uno de los aspectos que más interés genera es que la producción está inspirada en acontecimientos reales ocurridos en Polonia.

La ficción toma como punto de partida un caso de asesinato múltiple que tuvo una enorme repercusión en la sociedad polaca durante la década de 1980.

El relato está vinculado con el caso de Mariusz Trynkiewicz, un hombre condenado por el asesinato de cuatro niños, cuya situación judicial volvió a generar preocupación pública cuando se acercaba el final de su condena.

A partir de estos acontecimientos, la serie construye una historia que combina elementos reales con recursos de ficción.

El resultado es un thriller que plantea interrogantes sobre la justicia, la responsabilidad profesional y las consecuencias de las decisiones tomadas bajo presión.

Cuántos capítulos tiene La ley de las bestias en Netflix

Una de las principales ventajas de esta producción es su duración.

La ley de las bestias tiene solamente cuatro episodios, con una duración aproximada de entre 42 minutos y una hora cada uno.

Esto permite completar la historia en menos de cuatro horas, una alternativa para quienes prefieren las miniseries antes que las producciones de varias temporadas.

Además, la narración mantiene el suspenso a lo largo de sus capítulos y desarrolla una historia que atraviesa diferentes momentos de la vida de sus protagonistas.

Quiénes actúan en La ley de las bestias

La miniserie cuenta con un elenco encabezado por reconocidos intérpretes polacos.

Entre sus protagonistas se encuentran:

Agnieszka Grochowska: interpreta a Anna Bersz, la investigadora encargada del caso.

interpreta a Anna Bersz, la investigadora encargada del caso. Agnieszka Żulewska: interpreta a Agnieszka Grabska, la psiquiatra que debe evaluar al sospechoso.

interpreta a Agnieszka Grabska, la psiquiatra que debe evaluar al sospechoso. Michał Pawlik: forma parte del elenco principal e interpreta al hombre condenado.

La dirección está a cargo de Kasper Bajon, quien desarrolla una propuesta marcada por una atmósfera oscura, tensión psicológica y conflictos morales.

Por qué ver La ley de las bestias este fin de semana en Netflix

Para quienes buscan una historia corta, intensa y con un trasfondo real, La ley de las bestias aparece como una de las novedades del catálogo de Netflix.

La producción reúne varios elementos que suelen atraer a los seguidores del género policial: una investigación compleja, personajes con conflictos personales y un caso que vuelve a abrir interrogantes décadas después.

A diferencia de otros thrillers centrados exclusivamente en descubrir al responsable de un crimen, esta miniserie pone el foco en las consecuencias de lo sucedido y en las decisiones que deben enfrentar sus protagonistas.

Con cuatro episodios y una historia inspirada en hechos reales, La ley de las bestias es una opción para maratonear este fin de semana en Netflix.