El Gobierno de Javier Milei congela las negociaciones por la Corte Suprema hasta 2026

El presidente Javier Milei pospone las negociaciones con la oposición por las vacantes en la Corte hasta 2026.

El Gobierno de Javier Milei decidió postergar hasta marzo del próximo año la apertura de negociaciones con la oposición respecto a las vacantes de la Corte Suprema y los juzgados federales. El Ejecutivo confirmó que no incluirá las candidaturas en el temario de las sesiones extraordinarias, dejando su tratamiento para el período de sesiones ordinarias.

«La línea que bajó el presidente es que el tema no se mueva hasta después de extraordinarias», aseguraron fuentes de la Casa Rosada a Todo Noticias (TN). La decisión marca una clara priorización de la agenda económica.

En Balcarce 50 remarcan que la principal prioridad es el proyecto del Presupuesto 2026 junto con las cruciales reformas laboral y tributaria. La misma premisa aplica para la iniciativa que busca formalizar el uso de los denominados «dólares del colchón».

Tensiones internas y dilación en el Ministerio de Justicia

El contexto de definiciones sobre la reconfiguración del Gabinete ha generado fricciones en la interlocución judicial del oficialismo con el Congreso. Si bien algunos sectores mencionan al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, como negociador autorizado, otras voces en el Gabinete sostienen que «puede haber cambios».

Esta indefinición llevó a que se dilatara la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia. Tras presentar su renuncia de forma pública, la mesa chica del jefe de Estado no logró acordar un sucesor, optando por extender su permanencia. Uno de los nombres que circulaban para ocupar el cargo era el del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

A pesar del aplazamiento, el Gobierno insiste en que está dispuesto a negociar una ampliación de la Corte Suprema con el kirchnerismo en la Cámara Alta. Para estas tratativas, se mencionan como interlocutores clave al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.

La lista de candidatos en reserva y la negociación por los juzgados federales

El Ejecutivo aún no ha definido los candidatos que presentará en 2026, tras el fracaso en validar los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, cuyas designaciones cayeron en abril de 2025. Sin embargo, el oficialismo ya cuenta con una lista de posibles reemplazantes para el máximo tribunal.

La nómina de abogados en carpeta incluye a Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas, a quien el Gobierno había considerado previamente para la Procuración General de Tesoro.

En el corto plazo, la Casa Rosada planea negociar con los gobernadores «dialoguistas» las vacancias de los 150 juzgados federales. Adicionalmente, la mesa política de Balcarce 50 buscará incluir en futuras conversaciones el reemplazo del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y la Defensoría General, cargo ocupado por Stella Maris Martínez, manteniendo la postura de que “tampoco están cerradas propuestas para esos cargos”.