El gobierno de Javier Milei eliminó unidad clave de la CONADI: investigaba la desaparición de niños en la dictadura

A través de la publicación en el Boletín Oficial se conoció este miércoles que el gobierno de Javier Milei disolvió la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que tuvo lugar entre 1976 y 1983.

La unidad especial formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), dependiente del Poder Ejecutivo, y fue cerrada debido a que se consideró que su creación «invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes».

De esta manera, la medida se hizo oficial a través del decreto 727/2024, publicado hoy a la madrugada en el Boletín Oficial, derogando así el decreto 715 del 9 de junio de 2004, en el cual se creaba la mencionada unidad especial.

Este espacio tenía la tarea de asistir a todos los requerimientos de la CONADI, como a las “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello”.

También podía llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El organismo podía acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, “Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos registrales”.

Polémica por la foto de diputados de La Libertad Avanza con represores: Lilia Limoine contra Victoria Villarruel

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine se quejó de falta de reacción de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, frente a las críticas que recibieron los diputados que visitaron el pabellón de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza.

«Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?«, lanzó Lemoine en su programa de radio. Los legisladores de LLA son blanco de fuertes cuestionamientos por la acción. Entre los ex represores, se encontraba Alfredo Astiz.

«Fue su leit motiv de campaña, a mi me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso«, sostuvo Lemoine en referencia a la agenda de Villarruel que no se explayó por el hecho.

En esa línea, la amiga del presidente Javier Milei continuó: «Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tiene derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran».