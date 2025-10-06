El Gobierno de Javier Milei lanzó una convocatoria para importar autos híbridos y eléctricos con arancel cero

El gobierno de Javier Milei lanzó una convocatoria para importar 50.000 autos eléctricos e híbridos durante 2026 sin aranceles. Las empresas con producción local y los importadores tienen hasta el 13 de octubre inclusive para acceder al cupo. La medida se implementa a través de la Resolución 377/2025 de la Secretaría de Industria publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Qué tipo de vehículos eléctricos se podrán importar sin arancel

La medida incluye diferentes tipos de tecnologías de motorización. Se incluyen vehículos completamente eléctricos, híbridos, híbridos mild, e híbridos enchufables. El valor FOB de los vehículos importados debe ser de hasta US$ 16.000.

Los modelos compiten en todos los segmentos con los automóviles tradicionales con oferta ya existente en el mercado.

Seguirá el límite de precio FOB de hasta 16 mil dólares y se priorizará a los autos que lleguen con precios más económicos. https://t.co/9CbbKyhh9d — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 6, 2025

Importación sin arancel de autos híbridos e híbridos: cuándo ingresarán

Los primeros vehículos híbridos y eléctricos del llamado 2026 podrán ingresar al país en los primeros días de enero. La convocatoria también incluye una opción para registrarse en lista de espera.

Esta lista corresponde a la importación de vehículos del cupo 2025 que sean desistidos o cuyas condiciones hayan sido incumplidas por los oferentes originales.

Durante este año 50.000 vehículos fueron adjudicados en dos tandas a partir del decreto 49/25.

Se espera que para enero de 2026 el total ingresado de las primeras dos convocatorias sea de más de 40.000 unidades.

A continuación, la resolución completa.

Noticias Argentinas