Así sería la nueva Zanella 50 cc: la versión 2026 de la histórica moto 

La Zanella 50 es uno de los vehículos más recordados de la historia de la industria nacional. Fabricada por la empresa argentina Zanella, este ciclomotor de 50 cc alcanzó gran popularidad en las décadas de los 80 y 90, convirtiéndose en un clásico de culto que aún hoy despierta nostalgia entre los fanáticos de las dos ruedas.

Aunque ya no se producen modelos nuevos, la Zanella 50 se consigue en el mercado de segunda mano, donde coleccionistas y entusiastas buscan conservar o restaurar estas piezas icónicas de la movilidad urbana. A lo largo de su historia, la marca lanzó diversas versiones de sus ciclomotores de 50 cc, todas con un diseño simple y mecánica accesible, lo que ayudó a su masividad.

Cómo sería una Zanella 50 en 2026

Si el modelo regresara al mercado en una versión moderna, probablemente contaría con características adaptadas a los estándares actuales de seguridad y tecnología.

Nueva Zanella 50 cc (Gemini Ai).

La moto podría incorporar un motor monocilíndrico de 4 tiempos y 50 cc, refrigerado por aire y con inyección electrónica de combustible para cumplir con las normativas de emisiones Euro 5 o Euro 6. El arranque sería eléctrico, acompañado de un sistema de patada como respaldo, y la transmisión estaría dada por una caja automática CVT, pensada para una conducción más cómoda.

En materia de seguridad, incluiría frenos de disco delanteros y traseros con ABS o CBS, mientras que la iluminación sería Full LED. El tablero digital contaría con conectividad Bluetooth para smartphones y hasta podría sumar un sistema de rastreo GPS integrado, brindando prestaciones de última generación sin perder el espíritu clásico que la convirtió en leyenda.

De esta manera, la Zanella 50 seguiría combinando la mística de un ícono argentino con las innovaciones que hoy exige el mercado de la movilidad.