Tras el presupuesto universitario, Javier Milei vetará la «ley del Garrahan»: qué pasa con los ATN

Este miércoles a la noche se publicó en el Boletín Oficial el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Tras esta medida, es «inminente» que el siguiente decreto sea contra la Emergencia Pediátrica, proyecto impulsado por la situación del hospital Garrahan. Qué va a pasar con el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El primer veto fue publicado a través del decreto 647/2025, que señala que la normativa que dispone más presupuesto para las universidades no cumple con lo que solicita el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto deben especificar los fondos de financiamiento.

Principalmente, la ley establece que los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación se tienen que actualizar por inflación automáticamente; ordena al Ejecutivo a convocar a paritarias dentro de tres meses para recomponer el salario docente, no docente; y un incremento al monto de las becas estudiantiles, entre otras cosas.

Tal como lo hizo en el 2024, el Gobierno vetó la ley y sindicatos universitarios de todo el país convocaron a un paro nacional para este viernes 12 de septiembre.

El veto a la «ley Garrahan» ya entró al Parlamento

Según confirmó Clarín, el Parlamento ya recibió la comunicación del veto la ley que establece la reasignación de fondos para la atención pediátrica en el país.

En este sentido, su publicación en el Boletín Oficial sería inminente: la periodista acreditada en el Congreso, Déborah de Urieta, informó que el Ejecutivo tiene todo este jueves para oficializar el veto.

“Llegó por TAD el veto total en emergencia sanitaria de la salud pediátrica (27.796) anteriormente había llegado financiamiento universitario. (27.795)”, sostuvo una fuente de la Cámara de Diputados a La Nación.

El proyecto que surgió a raíz del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del hospital Garrahan. Como fuentes cercanas al presidente ya anticipaban que se iba a vetar, desde Unión por la Patria salieron a respaldar la iniciativa.

“La ley del Garrahan es nuestra respuesta ante una crisis que el Poder Ejecutivo no supo o no quiso enfrentar. Con esta ley garantizamos la atención pediátrica de la más alta calidad a las niñas y niños de la Argentina”, remarcó esta jornada el diputado tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud y autor del proyecto original.

¿Qué va a pasar con el proyecto de los gobernadores aprobado en el Congreso?

Cansados de mesas políticas para la foto, los gobernadores consideraban un verdadero gesto que Milei no vete la ley que propone una distribución automática y diaria de los ATN a las provincias según el esquema de coparticipación. Sin embargo, el presidente también tiene resuelto rebotar esa norma, aunque eso signifique iniciar el diálogo con el pie izquierdo.

Aunque en su mensaje del domingo por la noche desde el bunker de campaña libertario Milei prometió “corregir los errores que haya que corregir”, ratificó que el rumbo económico no se negocia y permanece inflexible en su postura de vetar cualquier norma que altere el equilibrio fiscal. Es la posición que guiará la presentación del Presupuesto 2026, confirmada para el próximo lunes.

“Primero vetamos y después veremos qué necesitan los gobernadores”, indicó una alta fuente del Gobierno al ser consultada sobre el tema. “No vamos a negociar con un revolver en la cabeza”, remató. Fue tras la oficialización de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, un cambio que dejó sabor a poco porque el funcionario ya ejercía ese rol en los hechos.

¿Qué pasará en el Congreso una vez que la ley de ATN sea devuelta? En el Senado, que fue la Cámara de origen porque representa a las provincias, la oposición aprobó el proyecto con más de dos tercios (56 votos afirmativos), por lo que le sería fácil insistir. El nudo estará en Diputados, donde no se alcanzó esa mayoría y hay más fragmentación política.

La discusión del veto además se mezclará con la del Presupuesto Nacional, donde los gobernadores tendrán la oportunidad de poner sobre la mesa sus planteos y forzar algún otro tipo de negociación con la Rosada, aunque los márgenes son acotados. En 2024 no lo lograron: el oficialismo, renuente a hacer modificaciones, clausuró la discusión.