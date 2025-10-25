El Gobierno de Javier Milei se mantiene optimista y apunta a un mensaje de calma hacia los mercados

El Gobierno de Javier Milei busca dar un mensaje de calma pensando en el período posterior a las elecciones. Desde el oficialismo hay expectativas que la performance de este domingo 26 de octubre mostrará otra cara a la que hubo tras los comicios bonaerenses del 7 de septiembre. Desde adentro continúan pedidos de algunos cambios y más intervención del presidente en las internas del partido.

Un mensaje de calma para los mercados el lunes

“El mensaje que queremos dar a los mercados es que el lunes, el Gobierno no se cae”, señaló uno de los ministros del gabinete de Milei según citó Infobae.

En esta línea, una fuente cercana al presidente expresó al medio de Buenos Aires que desde el lunes próximo «las internas se tienen que terminar y los equipos tiene que funcionar como un reloj«.

Otra persona cercana a la mesa chica del Ejecutivo nacional sostuvo que «no se puede tener doble y hasta triple comando. Debe haber una voz designada«.

Según señaló este sitio uno de los pedidos desde adentro que se vienen haciendo al presidente es que deben ordenarse los roles. “El Gobierno tiene que tomar una definición que es la de reconstruir el equipo de diciembre de 2024«, manifestó una dirigente.

Una de las dudas sigue siendo el rol que seguirá teniendo Santiago Caputo, uno de los nombres más cercanos al presidente.

Javier Milei y su mensaje antes de las elecciones 2025

En su mensaje más reciente e presidente Javier Milei defendió su política de equilibrio fiscal y el saneamiento del Banco Central. Aseguró que el crédito volverá a ser un motor de movilidad social y que la eliminación del cepo avanza de manera “ordenada y prudente”. Además afirmó que la inflación mensual se encuentra “en franca desaceleración”. Sus declaraciones fueron en un encuentro organizado por J.P. Morgan

El presidente insistió en que su programa económico “no se trata de un ajuste sino de un cambio de régimen”, basado en equilibrio fiscal permanente, apertura comercial y competencia de monedas. En ese marco, adelantó que “la eliminación del cepo cambiario está en curso, de manera ordenada, con pasos prudentes para no poner en riesgo la estabilidad lograda”.

Qué se elegirá en estas elecciones 2025

En estas elecciones se elegirán diputados y senadores. En la Cámara baja en la compulsa el peronismo arriesga el 47% de sus 98 bancas, mientras que la coalición de derecha de La Libertad Avanza y el PRO ponen en juego el 30% de sus lugares.

En la Patagonia, Neuquén tiene que elegir tres bancas de las cuales una tiene hoy el Movimiento Popular Neuquino, una UP y otra la UCR. En Rio Negro elige dos, una tiene hoy Innovación Federal y la otra al PRO.

En el Senado se renueva un tercio de la composición actual (24 bancas). Con la renovación que habrá dos figuras que dejarán su lugar son los exmandatarios provinciales: el salteño Juan Carlos Romero y el santiagueño Claudio Ledesma Abdala.

En el PRO las bajas de renombre que se van son Guadalupe Tagliaferri y Alfredo de Ángeli. En el peronismo ya cuentan con la partida de la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y el neuquino Oscar Parrilli.