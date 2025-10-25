Lo qué mira el mercado en la previa y el rumbo post electoral

Por PIN Capital

Argentina llega a esta elección legislativa en un ambiente de alta tensión financiera. El tipo de cambio mayorista ya acumula una devaluación del 43 % en el año, la inflación interanual se sitúa alrededor del 32 % según datos recientes del INDEC, y las tasas de corto plazo rozan el 52 % (por ejemplo, una LECAP con vencimiento el 15 de diciembre).



Al mismo tiempo, los mercados alternativos registran cotizaciones de referencia que reflejan anticipación: el dólar MEP alcanzó los $1.590; el dólar oficial cotiza cerca del tope superior de la banda en $1.488–$1.492; y el contado con liquidación trepó hasta los $1.615. Las tasas de financiamiento bancario también se ubican por encima del 45%.



El Índice Merval de acciones Argentinas medido en dólares llega a la previa de las elecciones en modo “wait and see”, en pausa en zona de los $1324 USD, que en el pasado fue máximo histórico y zona de resistencia para la suba, para el viernes 24/10 cumple la misma función.



Tras conocerse el resultado de la votación del domingo, el lunes se definirá hacia dónde continúa la tendencia del MERVAL, en caso de un resultado que el mercado vea cómo positivo la actual resistencia sería superada y habilitaría al precio a volver a buscar la zona de los $2411 USD, máximo histórico alcanzado el 07/01/2025, fecha desde la que el Merval entró en tendencia bajista que lo llevó a retroceder -56% hasta un mínimo de $1060 alcanzado el 11/09/2025. Desde ese momento viene mostrando una lenta recuperación que nos deja en la zona de definición actual.



Un resultado en la elección que el mercado vea cómo adverso implicaría una ruptura a la baja de la zona de soporte que significaron los $1060 USD y se daría continuidad a la tendencia bajista que se viene desarrollando desde principios de 2025.

¿Seguirá siendo sostenible un tipo de cambio oficial 100 pesos más bajo que el dólar financiero? El rumor más fuerte habla de ‘flotación administrada’.



La versión que circula con fuerza es el ingreso de Federico Sturzenegger al frente del esquema cambiario en sustitución de Luis “Toto” Caputo, lo que alimenta expectativas de que el régimen de bandas cambiarias pase a una flotación administrada desde el 1º de noviembre. Si bien no hay certezas, el simple rumor ya genera movimientos de mercado, lo que refuerza la idea de que los inversores estarían sobre-reaccionando.



Según colegas del Equipo de Research de LBO con los que compartimos visión, el resultado electoral del domingo podría definir el sesgo del mercado para el cierre del año. En un escenario optimista, “LLA obtiene más del 35 % de los votos, con fuerte respaldo en el interior. En Diputados, LLA + PRO alcanzarían entre 80 y 87 bancas, superando el umbral clave de 86 escaños, mientras que en el Senado se proyectan entre 18 y 20. En este caso, el Gobierno podría consolidar su principal ancla —el superávit fiscal—, respaldado además por apoyo financiero de Estados Unidos, lo que mantendría cubierto el frente en dólares. El esquema cambiario sería ratificado, con un nuevo shock de confianza que permitiría sostener las bandas en el mediano plazo.”



Por el contrario, en un escenario pesimista, “si LLA obtiene menos del 30 % de los votos, con derrotas marcadas en Buenos Aires y varias provincias medianas, el bloque oficialista se reduciría a 60–65 bancas en Diputados y 13–14 en el Senado. Sin poder de veto y con un Congreso fragmentado, aumentaría la incertidumbre sobre la continuidad de las reformas. En ese contexto, crecería la probabilidad de recalibrar el esquema cambiario: ampliación de bandas, corrimiento discreto del techo o mayor crawl para recomponer la cuenta corriente, sobre todo si el respaldo de EE. UU. se debilita.”



Si las elecciones generan fragilidad política, de cara al final de año la demanda de cobertura podría seguir empujando el dólar MEP hacia los $1.600-$1.650 o más, mientras los controles oficiales intentan mantener el tipo de cambio en la banda, generando tensión entre restricciones oficiales y fuga hacia los mercados alternativos.

La principal crítica, tanto del FMI como de prestigiosos economistas locales, es la poca capacidad que tuvo el gobierno de acumular reservas -al menos de manera genuina-. Si bien el último mes la balanza comercial fue superavitaria (ingresaron más dólares de los que salieron) las reservas brutas aún siguen estancadas en torno a los 40.000 millones de dólares.



Pese a la inestabilidad en el tipo de cambio, la economía real debe seguir funcionando y por tanto los exportadores e importadores tienen que tomar decisiones en cuanto a su actividad. En principio, ante un resultado negativo por el oficialismo, y salto en dólares libres financieros, perdería atractivo la liquidación de exportaciones para los productores y fomentaría la importación de bienes, resultando una pérdida neta de reservas.



En Argentina ha quedado demostrado que una variable fundamental en la gestión del riesgo de carteras de inversión son las elecciones. Una razón atribuible a esto, es la discrepancia que hay entre las posturas del oficialismo y oposición en cuanto al rumbo deseado de la economía (entre otras cuestiones). Si bien esta no es una elección presidencial, las mayorías que pudiera o no lograr el oficialismo en el Congreso de la Nación, serán imprescindibles para continuar adelante con las reformas estructurales.