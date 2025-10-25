Javier Milei afirmó que la eliminación del cepo avanza en forma «ordenada» y que la inflación está en «desaceleración»

El presidente Javier Milei defendió su política de equilibrio fiscal y el saneamiento del Banco Central. Aseguró que el crédito volverá a ser un motor de movilidad social y que la eliminación del cepo avanza de manera “ordenada y prudente”. Además afirmó que la inflación mensual se encuentra “en franca desaceleración”.

Javier Milei habló del dólar, inflación y equilibrio fiscal

En un encuentro organizado por J.P. Morgan en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Milei proyectó que “a mediados del año que viene no habrá más inflación en la Argentina”. A su entender, el proceso de saneamiento monetario encarado desde diciembre de 2023 permitirá que la economía “recupere anclas de confianza” y que el crédito vuelva a ocupar un papel central en la movilidad social.

El mandatario destacó que el “déficit cero” alcanzado desde el primer mes de gestión constituye “la piedra basal” del nuevo régimen macroeconómico, y reiteró que el Banco Central “ya no emite para financiar al Tesoro”. “Hemos saneado las cuentas públicas y los pasivos del BCRA en apenas seis meses, un récord histórico”, afirmó.

En su exposición ante ejecutivos de fondos y bancos internacionales, Milei sostuvo que “el crédito es la verdadera justicia social, porque permite que cada argentino pueda proyectar, emprender y crecer sin depender del Estado”. Atribuyó la crisis inflacionaria y la falta de financiamiento a “décadas de intervencionismo y gasto político”.

El presidente insistió en que su programa económico “no se trata de un ajuste sino de un cambio de régimen”, basado en equilibrio fiscal permanente, apertura comercial y competencia de monedas. En ese marco, adelantó que “la eliminación del cepo cambiario está en curso, de manera ordenada, con pasos prudentes para no poner en riesgo la estabilidad lograda”.

Milei subrayó además que su administración “ya redujo impuestos por 2,5 puntos del PBI” y que la inflación mensual se encuentra “en franca desaceleración”. “Estamos transitando la última etapa de un proceso que culminará en un nuevo patrón de estabilidad”, aseguró.

El mensaje, dirigido a la comunidad financiera, buscó reafirmar que el Gobierno apuesta a consolidar un ciclo de crecimiento sostenido con reglas de mercado. “El desafío no es solo eliminar la inflación, sino reconstruir la confianza en la moneda y en las instituciones que la respaldan”, concluyó.

Javier Milei estuvo en una cena organizada por JP Morgan

Entre las actividad, Javier Milei participó de la cena del Consejo Internacional del JP Morgan y mantuvo una reunión con su CEO, Jamie Dimon, en momentos en que se realizan negociaciones con el gigante de Wall Street en busca de respaldo financiero para enfrentar la volatilidad cambiaria, más allá del swap ya anunciado por el Tesoro estadounidense.

El evento se realizó en plena veda electoral, luego de que jefe de Estado regresara en auto por el mal tiempo este mismo viernes a Buenos Aires tras encabezar el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario.

La cena se llevó a cabo desde las 19 en el Museo de Arte Decorativo, adonde Dimon fue el primero en arribar. Luego hicieron lo propio el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente Milei y el designado canciller Pablo Quirno, quien fue el último funcionario en arribar al edificio ubicado en la Avenida del Libertador.

Noticias Argentinas