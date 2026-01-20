El Gobierno de Javier Milei va contra los viajes en primera clase de funcionarios: la medida que planea Manuel Adorni

El Gobierno nacional avanza con una nueva señal de ajuste en la estructura estatal. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, definió una serie de encuentros con ministros y ultima una resolución para restringir los viajes en primera clase y reducir viáticos a funcionarios, en línea con el plan de recortes que impulsa la gestión de Javier Milei.

Ajuste del gasto público: cómo continúa la agenda libertaria

Con el presidente en el Foro de Davos, Adorni inició una ronda de reuniones individuales con ocho de los nueve ministros. Según consignó el medio Infobae, la intención es reforzar la coordinación política y profundizar el seguimiento de la gestión diaria en cada cartera.

El Gobierno de Milei quiere recortar un 10% de la dotación estatal antes del cierre del primer trimestre. Foto: archivo.

Desde el entorno del jefe de Gabinete explicaron que se trata de “una supervisión a full para mantener la gestión”. La dinámica marca una diferencia con el esquema previo y apunta a acelerar decisiones vinculadas a la reforma del Estado y al funcionamiento de la Administración Pública Nacional.

Antes del viaje presidencial a Suiza, Adorni mantuvo encuentros con el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un contexto de alta volatilidad internacional y discusión sobre reformas estructurales.

Prohibición de pasajes en primera clase y recorte de viáticos

La Jefatura de Gabinete trabaja en una resolución para prohibir los pasajes en primera clase para funcionarios públicos y limitar viáticos, con excepción de los ministros. La medida busca replicar el esquema que aplican Karina Milei y Martín Menem en los traslados partidarios de La Libertad Avanza por el interior del país.

Adorni también sigue de cerca las iniciativas desreguladoras que elabora Sturzenegger, con foco en su impacto en la Administración Pública Nacional. El objetivo inmediato es alcanzar, antes de fin del primer trimestre, un recorte del 10% en la dotación estatal y avanzar en nuevos ajustes presupuestarios.

Desde el Gobierno no precisaron el impacto fiscal de la restricción de pasajes y viáticos, que se anunciaría en los próximos días. Fuentes oficiales indicaron que se trata de una señal política de austeridad, más que de una medida con efecto inmediato en las cuentas públicas.

Reuniones clave y negociaciones con las provincias

La agenda de Adorni continuó con reuniones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y con el titular del Ministerio del Interior, Diego Santilli, en paralelo a la discusión de las reformas que Milei busca aprobar en el Congreso.

Santilli viajará este miércoles a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa y el jueves estará en Entre Ríos con Rogelio Frigerio. En paralelo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, articula el vínculo técnico-político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde Martín Menem y Patricia Bullrich son referentes centrales.