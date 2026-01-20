Diego Santilli tuvo una reunión «muy positiva» en Salta y este miércoles lo recibe Rolando Figueroa

El ministro del Interior, Diego Santilli, llegará este miércoles a la provincia de Neuquén para encontrarse con el gobernador Rolando Figueroa y discutir, entre otros puntos, un eventual apoyo a la reforma laboral de Javier Milei. El funcionario nacional viene de tener una reunión que calificó de «muy positiva» con el gobernador Gustavo Sáenz en Salta y finalizará la gira de esta semana en Entre Ríos.

Si bien la agenda aún no está confirmada, es probable que Santilli aterrice en el aeropuerto de Bariloche y desde allí se traslade a Villa La Angostura, donde lo recibirá el gobernador neuquino. Figueroa tiene a esa ciudad del sur como una de sus bases de trabajo durante este verano.

Desde el gobierno anticiparon que la agenda incluirá algunos de los puntos anticipados la semana pasada como el reclamo de Neuquén para que Nación pague el dinero adeudado por obras y que Anses reconozca la deuda con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) por las jubilaciones.

Santilli estuvo junto al salteño Sáenz el lunes, quien le solicitó «el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica», además de «la necesidad de una mirada federal que acompañe el crecimiento productivo, la inversión y el trabajo» en las provincias, según publicó en sus redes sociales.

En una entrevista con El Tribuno, Santilli describió la reunión como «muy positiva» y destacó que el gobernador del norte «viene acompañando en líneas generales desde la Ley Bases, al igual que otras provincias como Misiones, Catamarca o Tucumán, porque creen en la necesidad de reformas estructurales y en un país que tiene que salir adelante».

Diego Santilli estuvo antes en Salta

Sobre la preocupación de algunas provincias por el impacto que pueda tener una modificación del Impuesto a las Ganancias, Santilli dijo que la reforma laboral «incluye un capítulo fiscal de reducción de impuestos, algo que la Argentina necesita». «Bajar impuestos implica más inversión, más consumo y más actividad en cada provincia y en cada ciudad», afirmó.

«En el caso de Ganancias, la Nación asume una pérdida aproximada del 0,55% y las provincias, de alrededor del 0,15%. Ese es el análisis lineal. Pero si se formalizan 400.000 trabajadores, ese 0,15% se recupera automáticamente para las provincias. Es un objetivo alcanzable», sostuvo.

El gobierno de Milei necesita alcanzar consensos con los gobernadores que tienen representación propia en el Congreso, como es el caso de Figueroa, porque con sus propios legisladores no le alcanza para poder aprobar la reforma laboral tal como está.

Su tratamiento está previsto para las sesiones extraordinarias que se harán en febrero.



