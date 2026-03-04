El gobierno de Milei busca eliminar las PASO y desarticular a la oposición en 2027 

El gobierno de Javier Milei vuelve a la carga con la eliminación de las PASO. En el “combo electoral” que el presidente anunció en la Asamblea Legislativa como parte de las reformas de la agenda 2026 figura el fin definitivo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una iniciativa que tiene como objetivo subterráneo desarticular a la oposición en las elecciones nacionales de 2027.

“La idea es eliminar las PASO”, confirmó en las últimas horas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y agregó que la otra “pata” de la reforma electoral consiste en endurecer los requisitos para la constitución y vigencia de los partidos políticos, de modo de terminar con los llamados “sellos de goma”.

Ninguno de los dos proyectos es nuevo. El Gobierno ya había intentado derogar las PASO nacionales en los comicios de 2025, bajo tres argumentos: por un lado, el costo fiscal que significan; por otro, el “hartazgo” ciudadano hacia la obligación de concurrir a votar tantas veces; y por último, terminar con la injerencia estatal en la vida interna de los partidos.

En aquel momento, el oficialismo no logró consensos con aliados del PRO y la UCR, que tenían dudas sobre la eliminación definitva. Por eso, la salida acordada fue suspenderlas solo por ese año y postergar la discusión de fondo para un año no electoral. La suspensión se aprobó por ley (ya que no puede dictarse por decreto) en febrero de 2025.

El Congreso espera del envío del nuevo proyecto y nadie desconoce que el objetivo velado del Gobierno, más allá de reducir costos y cantidad de votaciones, es quitarle a los frentes opositores una de las herramientas con la que cuentan para ordenar sus internas mediante el voto popular. Un problema que La Libertad Avanza (que se constituyó como partido único) no tiene.

El principal afectado es el peronismo, donde la discusión interna sobre los liderazgos está más candente que nunca. El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a erigirse como potencial candidato en la apertura de las sesiones ordinarias en la provincia, donde llamó a “cambiar el rumbo nacional”. Pero las diferencias con La Cámpora no ceden y también entran a jugar el massismo y otras corrientes, como el Frente Patria Grande de Juan Grabois.

“El Gobierno va a buscar la excusa del gasto y de que la gente está harta de concurrir tantas veces a votar, pero lo que está bajo poncho es que eliminando las primarias con la tremenda desarticulación en la que hoy se encuentra la oposición, en particular el peronismo, le quitan una herramienta para un posible camino de acuerdo”, analizó ante La Voz el politólogo Pablo Salinas.

De todos modos, Salinas reconoció que “desde el punto de vista de cómo se articularon las fuerzas políticas, incluso el propio partido que las impulsó, que es el peronismo en sus distintas expresiones a lo largo del tiempo, las ha usado muy poco. Las ha usado más en los niveles subnacionales. Siempre fue todo con criterio de dedo. Entonces, ahí depende de cada fuerza política la utilización o no que le dan”.

El analista político opinó que se deben “revisar” algunas cuestiones de las PASO. Por ejemplo, que el candidato a presidente que gane en la interna pueda elegir como su vice al postulante con el que compitió, en lugar de votarse la fórmula completa. Así se lograría “que el partido político sea más robusto y que el candidato que perdió tenga algún incentivo más interesante para competir”, consideró Salinas.

Otra discusión que promete abrirse es la de quitarle a las PASO el componente obligatorio, tanto para los partidos políticos a la hora de competir como para los ciudadanos a la hora de ir a votar. Es el sistema que rige, por ejemplo, en La Pampa, donde las primarias son abiertas y simultáneas, pero no obligatorias.

Financiamiento de los partidos

El otro eje de la reforma electoral que enviará Milei al Congreso es el financiamiento de los partidos políticos. “Hay que subirles la vara para que haya menos partidos”, dijo Menem. El objetivo, en este caso, es terminar con los “sellos de goma” al imponerles requisitos más exigentes para su constitución y vigencia en el tiempo.

El Poder Ejecutivo ya había impulsado una ley en ese sentido en 2024, pero el proyecto nunca se trató y finalmente caducó. Allí proponían aumentar de 5 a 10 el número de distritos necesarios para alcanzar el reconocimiento como partido nacional, y se incorporaba como exigencia contar con un mínimo del 0,1% de los afiliados del Registro Nacional de Electores. También se endurecían las exigencias para los partidos distritales.

Además de esta reforma y de la derogación de las PASO, La Libertad Avanza también quiere expandir la Boleta Única a todo el país, tras un debut que consideran exitoso a nivel nacional en la última elección. Esa fue la orden que bajó el lunes la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, a los presidentes de La Libertad Avanza en los 24 distritos del país.

Corresponsalía Buenos Aires.