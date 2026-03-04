Juan Bautista Mahiques asumirá como ministro de Justicia y se reconfigura el esquema interno del oficialismo

El fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques será ungido oficialmente este jueves a las 12 como nuevo ministro de Justicia. En ese marco, conocerá personalmente al presidente Javier Milei y estará acompañado por jueces y fiscales que respaldan su designación, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

En la ceremonia también estará presente el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, quien asumirá como viceministro de la cartera judicial. Viola, hombre de extrema confianza de Karina Milei, reemplazará a Sebastián Amerio, un funcionario con sólidos vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo y que, según trascendió, se habría enterado en vivo de su salida del cargo.

Mahiques mantuvo este martes una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la previa de su jura. En el oficialismo aseguran que el verdadero nexo entre el fiscal y la administración libertaria fue el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Martín lo presenta con Karina. Y Karina con Javier Milei”, señalaron fuentes cercanas al nuevo ministro. Otras voces del espacio atribuyen ese acercamiento directamente a Viola.

La designación se produjo luego de que se confirmara la salida de Mariano Cúneo Libarona, una decisión que el propio abogado habría tomado el 23 de octubre, según indicaron fuentes oficiales.

Con el correr de las horas, desde el oficialismo buscaron despejar versiones de una interna entre Karina Milei y Santiago Caputo por el control del Ministerio de Justicia. Por el contrario, señalaron que hubo conversaciones entre ambos sectores para definir el reemplazo y analizar el posible destino de Amerio dentro del Estado.

En el entorno de Karina Milei minimizaron las especulaciones sobre enfrentamientos y sostuvieron que las lecturas sobre “ganadores y perdedores” tras el cambio en la cartera judicial “quedan a libre interpretación”. En el oficialismo descartan un conflicto interno, especialmente después de las recientes victorias legislativas del espacio violeta en el Congreso.