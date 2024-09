El Gobierno de Milei dijo que no comparte las críticas del papa Francisco y habló de la coima

El Gobierno nacional se refirió a las críticas que hizo el papa Francisco a la gestión de Javier Milei y a la denuncia por coimas contra un funcionario. Sostuvo que respetan su opinión, aunque difieren de sus dichos. Así lo expresó el vocero presidencial Manuel Adorni.

«Es la opinión del papa Francisco, la escuchamos, la respetamos, pero no tenemos por qué compartirla«, dijo Manuel Adorni al ser consultado sobre el tema durante la conferencia de prensa.

Acerca de la denuncia de Francisco en relación con coimas de un funcionario, señaló: «Si hay un hecho que investigar se investigará», indicó.

Además manifestó que hoy la relación con el obispo de Roma «es muy buena, es fantástica”.

Qué criticó el papa Francisco de Javier Milei

Durante un encuentro con movimientos populares, el papa Francisco criticó la represión que llevó adelante el Gobierno de Milei cuando se trató el veto de la reforma jubilatoria en el Congreso. «Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos quizá. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no», fueron las palabras del obispo de Roma.

Y agregó: «El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía”, cuestionó.

El papa Francisco también se refirió a un episodio de corrupción de un funcionario del Gobierno argentino, aunque no dio nombres:

“Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, y fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones. El ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar. Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si podría pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”, advirtió.