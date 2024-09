Javier Milei aseguró que "la mejor política social es el equilibrio fiscal" tras las críticas del papa Francisco.

El presidente Javier Milei aseguró hoy que la «mejor política social» pasa por la reducción del déficit fiscal y cargó contra los legisladores nacionales a quienes volvió a calificarlos como «degenerados fiscales». Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de X, mientras viajaba a los Estados Unidos.

El texto lo tituló «Relación EMBI vs. PIB». La primera sigla hace referencia a Emerging Markets Bond Index, mientras que la segunda al Producto Bruto Interno. «Dado el impacto del accionar de los degenerados fiscales sobre el riesgo país, pedí a Federico Sturzenegger que midiera la relación entre el EMBI y el PIB», inició Milei.

En esa línea, siguió: «A la luz de los resultados, si el riesgo país volviera a los niveles que tenían los K, estaríamos perdiendo un tercio del PIB, pasando de USD 600MM a USD 400MM», continuó.

«En definitiva, el chiste de los degenerados fiscales cuesta USD 200MM. Al mismo tiempo si el PIB se lo toma en pesos, el impacto sería de 1/3 del que se observa en dólares«, sostuvo.

Para finalizar, el mandatario aseguró que lo plasmado en el cuadro «significa que cuando los degenerados fiscales avanzan el PIB en dólares cae 1/3 por menor actividad y 2/3 por salto en el tipo de cambio real».

«Por ello, los salarios en dólares se destruyen y la cantidad de pobres e indigentes vuela. Esto es, los degenerados fiscales en su amor a los más pobres, sus acciones sólo los multiplican. La mejor política social es equilibrio fiscal con presión fiscal descendiente y una política monetaria que termine con la inflación», sentenció.

La explicación de Milei se da a pocas horas de que el papa Francisco criticara fuertemente al Gobierno nacional por su rumbo económico y repudiara la represión contra jubilados días atrás en el Congreso, tras vetar un nuevo aumento y una reforma del sistema.

Qué criticó el papa Francisco de Javier Milei

Durante un encuentro con movimientos populares, el papa Francisco criticó la represión que llevó adelante el Gobierno de Milei cuando se trató el veto de la reforma jubilatoria en el Congreso.

«Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos quizá. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no», fueron las palabras del obispo de Roma.

Y agregó: «El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía”, cuestionó. El papa Francisco también se refirió a un episodio de corrupción de un funcionario del Gobierno argentino, aunque no dio nombres:

“Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, y fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones. El ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar. Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si podría pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”, advirtió.

Con información de Noticias Argentinas.