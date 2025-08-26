El Gobierno declaró al «Cártel de los Soles» como organización terrorista: qué dice el comunicado contra Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes integran el Cártel de los Soles según la Justicia de EE.UU..

Argentina declaró este miércoles al «Cártel de los Soles» como organización terrorista. En un comunicado oficial, la Oficina del Presidente explicó la medida y apuntó contra el gobierno de Nicolás Maduro.

«Este grupo criminal transnacional es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según un informe el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicado en marzo del 2020″, informaron desde el Ejecutivo.

La designación como grupo terrorista se llevó a cabo en un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Cancillería.

El avance de la medida se debió las «actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región».

Qué significa que el Cártel de los Soles sea declarada organización terrorista

El «Cártel de los Soles» pasó a formar parte del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que depende del Ministerio de Justicia.

«La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos», indicaron las autoridades.

Además, también refuerza la cooperación internacional» en seguridad y justicia en «estrecha coordinación» con socios regionales y multilaterales.

Por último, el Gobierno apuntó contra el gobierno de Maduro: «Siempre hemos sostenido que el socialismo lleva inevitablemente a la pobreza y por consecuencia al autoritarismo para mantenerse en el poder. Pero la Dictadura venezolana dio un paso más allá: el narcotráfico y el terrorismo«.