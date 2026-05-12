Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Celeste Cid: los famosos que convocan a la Marcha Federal Universitaria

Músicos, actores y diversas figuras de la cultura argentina se unieron y ratificaron su convocatoria a la cuarta Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo este martes 12 de mayo, a través de un video que difundieron en el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de una movilización cuyo eje principal es reclamar por el presupuesto educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Es la cuarta marcha que se realiza desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Artistas y referentes culturales se sumaron al reclamo por la universidad pública

Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Laura Oliva, Lorena Vega, Lizy Tagliani, Ariel Staltari, Pilar Gamboa, Marina Bellati, Malena Pichot, Celeste Cid, Joaquín Levinton, Julieta Zylberberg, Susana Pampín, Dolores Fonzi, Juan Falú, Inés Estévez, Teresa Parodi, entre otras figuras, fueron algunos de los referentes que brindaron su apoyo a la comunidad educativa, en un video que invita a los trabajadores y estudiantes a sumarse a la convocatoria.

En el mismo, los artistas y personas destacadas de la cultura hicieron eco del reclamo de los docentes, destacando la importancia de mantener una educación pública de calidad. La marcha se realizará este martes 12 de mayo desde las 14 h en Av. de Mayo y Salta y se espera que la misma sea replicada en distintas provincias.

El objetivo principal de la convocatoria es exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y una recomposición salarial para el personal docente y no docente, frente a la sostenida pérdida del poder adquisitivo. Según los datos, los salarios perdieron un 43,2% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

El incumplimiento de esta ley no solo afecta a las aulas, sino que podría afectar al sector de salud pública. De hecho, la directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo, Roxana del Águila, advirtió que la falta de presupuesto pone en riesgo la atención de 110 mil pacientes.