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Yo Como

Estos son los muffins doble chocolate más ricos que vas a hacer y probar

Una receta para compartir y calmar ansiedades. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Estos son los muffins doble chocolate más ricos que vas a hacer y probar

Una receta para compartir y calmar ansiedades. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil.

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Lista de Ingredientes

huevos: 3

harina leudante: 270 gr

cacao amargo: 30 gr

yogur de vainilla: 125 gr

azúcar: 200 gr

aceite: 140 cc

esencia vainilla: c/n

chips de chocolate: 100 gr

Preparación

Colocar el aceite y el azúcar en un bol. Integrar con batidor e incorporar los huevos de a uno, la esencia de vainilla y el yogur.

Tamizar la harina y el cacao. Agregar a la mezcla. Por último, incorporar los chips de chocolate previamente espolvoreados con 1 cucharada de harina.

Colocar la preparación en los moldes (opcional pirotines / capelinas) y cocinar en horno precalentado, moderado a 180° C por 20 minutos.


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