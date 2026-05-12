Estos son los muffins doble chocolate más ricos que vas a hacer y probar

Lista de Ingredientes huevos: 3 harina leudante: 270 gr cacao amargo: 30 gr yogur de vainilla: 125 gr azúcar: 200 gr aceite: 140 cc esencia vainilla: c/n chips de chocolate: 100 gr

Preparación

Colocar el aceite y el azúcar en un bol. Integrar con batidor e incorporar los huevos de a uno, la esencia de vainilla y el yogur.

Tamizar la harina y el cacao. Agregar a la mezcla. Por último, incorporar los chips de chocolate previamente espolvoreados con 1 cucharada de harina.

Colocar la preparación en los moldes (opcional pirotines / capelinas) y cocinar en horno precalentado, moderado a 180° C por 20 minutos.