Estos son los muffins doble chocolate más ricos que vas a hacer y probar
Una receta para compartir y calmar ansiedades. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil.
Estos son los muffins doble chocolate más ricos que vas a hacer y probar
Una receta para compartir y calmar ansiedades. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil.
Lista de Ingredientes
huevos: 3
harina leudante: 270 gr
cacao amargo: 30 gr
yogur de vainilla: 125 gr
azúcar: 200 gr
aceite: 140 cc
esencia vainilla: c/n
chips de chocolate: 100 gr
Preparación
Colocar el aceite y el azúcar en un bol. Integrar con batidor e incorporar los huevos de a uno, la esencia de vainilla y el yogur.
Tamizar la harina y el cacao. Agregar a la mezcla. Por último, incorporar los chips de chocolate previamente espolvoreados con 1 cucharada de harina.
Colocar la preparación en los moldes (opcional pirotines / capelinas) y cocinar en horno precalentado, moderado a 180° C por 20 minutos.
Comentarios