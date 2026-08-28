El Gobierno descartó fijar un piso salarial de $1.000.000 y dejó las paritarias en manos de gremios y empresas

El Gobierno descartó imponer un piso salarial de $1.000.000 a través del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) o forzarlo mediante la homologación de las paritarias. La secretaría de Trabajo sugirió de manera informal a representantes empresariales y sindicales revisar los ingresos más bajos en la reapertura de los convenios colectivos, pero en el Ejecutivo remarcaron que el resultado dependerá exclusivamente de los acuerdos entre privados.

La postura oficial se confirmó tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario realizada este viernes. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA rechazaron la propuesta empresarial y decidieron no participar de la instancia plenaria, por lo que el Gobierno fijará el nuevo valor del salario mínimo mediante un laudo.

Las centrales sindicales reclamaron que el SMVM no esté por debajo de $911.202 y alcance los $993.300 en diciembre. Por su parte, las cámaras empresarias propusieron una suba de 1,8% para septiembre y aumentos de 1,7% mensual a partir de octubre. El haber mínimo vigente se encuentra en $376.600.

En el ministerio de Capital Humano explicaron que el eventual acercamiento de las escalas inferiores al millón de pesos deberá discutirse convenio por convenio. “El acuerdo es entre privados”, expresaron desde el área laboral. Si bien la secretaría de Trabajo transmitió la sugerencia a algunos sectores, en el Ejecutivo aclararon que no existe una resolución ni una instrucción general para establecer ese monto.

Tampoco prevén utilizar la homologación de los convenios colectivos como herramienta de presión. En el área laboral descartaron retener acuerdos que no contemplen ese objetivo y remarcaron que la negociación continuará bajo la responsabilidad de cada sector. La posición oficial busca despejar las versiones sobre la creación de un piso salarial obligatorio cercano al millón de pesos dentro de las paritarias.

Las críticas de la CGT y la postura de la Uocra

La CGT cruzó la propuesta oficial con duras críticas. El cosecretario general Jorge Sola calificó la iniciativa como “una operación de prensa” y cuestionó que el Gobierno intente incidir sobre discusiones que suele definir como acuerdos entre privados.

“Bienvenidos a la realidad a los muchachos que rechazan la intervención del Estado en las relaciones privadas”, afirmó Sola. El dirigente aclaró que la central no rechaza medidas que mejoren los ingresos, pero marcó la contradicción con la política de la gestión de Javier Milei. “Esta intervención, mientras vaya al bolsillo del trabajador, nos parece bien, pero va contra su propia teoría de la no intervención del Estado en las paritarias. Ya que actúan elevando el piso, debieran dejar de poner el techo”, expresó.

En la Uocra admitieron que la idea circuló en los contactos informales con el Ejecutivo. “Veremos qué deciden. Son anacrónicos y complicados; nada es sencillo cuando es para los trabajadores y la sociedad civil”, señalaron desde el gremio de la construcción, donde reconocen espacio para discutir esquemas de recomposición sin que exista aún una propuesta formal.

El trasfondo del conflicto se agudizó durante la reunión virtual del Consejo del Salario, marcada por la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero. La CGT rechazó la modalidad del encuentro y rechazó convalidar lo que consideró una «puesta en escena», mientras que Capital Humano defendió el formato virtual al señalar que permite registrar y grabar la posición de las partes antes de laudar.

Con información de TN.