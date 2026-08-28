Axel Kicillof prepara un acto federal en Avellaneda con la mira puesta en 2027

Axel Kicillof encabezará el próximo 19 de septiembre un Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda, donde buscará exhibir su construcción política más allá de la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense consolidará un discurso opositor a Javier Milei y anticipará algunas definiciones sobre su futuro.

El encuentro se realizará en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Wilde, municipio de Avellaneda, bajo el lema “Construir la Esperanza”. Según publicó Infobae, la jornada será el cierre de los plenarios seccionales que el espacio viene realizando en el interior bonaerense.

Mirada federal: Kicillof busca proyectarse fuera de Buenos Aires

La organización del acto está en manos del círculo político de Kicillof. Semanas atrás, hubo una reunión en el despacho del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, para definir la dinámica. Además de intendentes, ministros y dirigentes provinciales, los organizadores esperan sumar legisladores nacionales, intendentes del interior y referentes de otras provincias.

El plenario comenzará a las 11 y tendrá diez carpas destinadas a distintas áreas: Comunidad y Organización, Educación Pública, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat, y Cultura y Deportes. Cada espacio tendrá disertantes y funcionará bajo una modalidad de debate.

Capitanich recibió a Kicillof la semana pasada en Chaco.

La actividad tendrá además un documento final del MDF y un cierre de Kicillof en un escenario unificado. La presencia de sindicatos, movimientos sociales e intendentes del conurbano nutrirá la convocatoria.

Kicillof ya comenzó a trasladar su actividad política fuera de Buenos Aires. La semana pasada viajó a Chaco junto a parte de sus ministros y participó de la asunción de las nuevas autoridades de la CGT provincial. Allí fue recibido por el senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich, mantuvo reuniones con intendentes y dirigentes peronistas, presentó su libro y firmó convenios con la Universidad Nacional del Nordeste.

El antecedente peronista que tiene el lugar elegido por Kicillof

El predio de Wilde tiene un antecedente dentro de la interna del peronismo. En marzo de 2023 fue escenario del acto “Luche y Vuelva”, organizado por el kirchnerismo para reclamar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, en un contexto de presión sobre el entonces presidente Alberto Fernández.

En aquella jornada, Máximo Kirchner y Kicillof compartieron escenario, aunque también quedaron expuestas diferencias entre ambos. El acto conmemoraba los 50 años del regreso de Juan Perón al país y fue uno de los espacios donde comenzaron a hacerse públicas las diferencias dentro del peronismo.

Kicillof había planteado entonces que la dirigencia debía “bajase al territorio” para conocer el clima social. Máximo Kirchner respondió durante su discurso: “No hay que bajar al territorio, compañero gobernador, hay que subir a los militantes a los lugares de una buena vez por todas y ahí vamos a ver cómo se negocia”.

Actualmente, el gobernador conduce su propio espacio, el MDF, mientras que La Cámpora y el kirchnerismo mantienen su estructura. De cara a las elecciones de 2027, ambos sectores, junto con gobernadores peronistas y el Frente Renovador de Sergio Massa, coinciden en la necesidad de sostener las PASO para ordenar una interna que todavía no logró resolverse mediante un acuerdo entre las distintas corrientes.