Congreso | Proyectos por endeudamiento familiar: el oficialismo busca desactivar la ofensiva opositora

La Libertad Avanza (LLA) decidió convocar para el próximo miércoles 2 de septiembre a la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, en una jugada que la oposición interpreta como una maniobra para desactivar la sesión especial prevista para el 9 de septiembre.

Endeudamiento: La Libertad Avanza seduce a los diputados dialoguistas

El presidente de la comisión, Santiago Pauli, citó a una reunión informativa para las 13.30, con el objetivo de analizar proyectos vinculados con la creciente morosidad. “Estamos hablando con los distintos bloques y los invitamos a que propongan invitados”, explicó el diputado libertario.

La estrategia oficialista apunta a contener a los sectores dialoguistas que la semana pasada acompañaron a la oposición en una demostración de fuerza que reunió 133 votos para ampliar el temario de la sesión e incorporar iniciativas sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad.

Desde la oposición cuestionaron la convocatoria y la calificaron como una “cortina de humo”. El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano sostuvo que la apertura de Finanzas no alcanza para avanzar con los proyectos porque requieren dictámenes de otras comisiones. “Esta jugada es distractiva”, afirmó.

El objetivo opositor para el 9 de septiembre es conseguir el emplazamiento de las comisiones para que trabajen en un plenario conjunto y aceleren el tratamiento de los expedientes. Juliano remarcó que será clave garantizar el quórum y advirtió que los gobernadores tendrán un papel decisivo.

En ese escenario, el oficialismo busca captar a unos 20 diputados de bloques considerados dialoguistas, entre ellos Argentina Federal, Provincias Unidas, Independencia, Elijo Catamarca y La Neuquinidad.

La atención está puesta especialmente en legisladores de Misiones, Salta, Catamarca y otros espacios provinciales cuyos referentes firmaron el pedido de sesión. La apuesta de LLA consiste en convencerlos de no bajar al recinto y dejar a la oposición sin quórum.

Así, mientras el oficialismo gana tiempo con el trabajo en comisión, la oposición intenta sostener la presión para que el 9 de septiembre haya sesión. El desenlace dependerá, en buena medida, de qué bloque consiga inclinar a los legisladores dialoguistas.

Con información de NA