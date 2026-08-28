Tras la visita de Javier Milei a ORT, crecen las críticas por su discurso ante los alumnos
La visita de Javier Milei a la escuela ORT generó críticas por su discurso contra el periodismo y la oposición. Un exdirector de la institución, que aseguró haberlo votado, le pidió al presidente que no profundice la brecha entre los argentinos, mientras padres y vecinos realizaron denuncias ante una línea oficial.
La exposición de Javier Milei en la escuela ORT generó cuestionamientos dentro y fuera de la comunidad educativa. Adrián Moscovich, histórico exdirector de la institución, criticó el tono del discurso presidencial y le pidió al mandatario que no profundice la división entre los argentinos, aunque aclaró que lo votó y que respalda el cambio que propone.
Tras la visita de Milei a ORT, crecen las críticas
“ORT no es el lugar para ir a hablar de religión, no es el lugar para ir a hablar de satánico a quien piensa diferente”, sostuvo Moscovich en diálogo con Radio con Vos, según detalló Clarín. También cuestionó que desde el escenario se convocara a abuchear una actividad periodística.
El exdirectivo recordó su respaldo electoral a Milei y remarcó: “Usted nos propuso un cambio al cual adherí y lo voté. Queremos el cambio, no profundice la brecha”.
Milei había sido invitado al establecimiento de Almagro para brindar una charla titulada “Ética como política de Estado” ante estudiantes de cuarto y quinto año. Durante su intervención, defendió su programa económico, aseguró que no cederá ante las presiones para modificar sus políticas y acusó a la oposición de “jugar sucio”.
El Presidente también volvió a cuestionar al periodismo al referirse a la propiedad privada. “Esto le vendría bien a los periodistas”, lanzó, antes de celebrar los abucheos y aplausos de los alumnos.
A la polémica se sumaron denuncias de padres y vecinos. Una operadora de la línea 0800-222-1197, habilitada por el Ministerio de Capital Humano para reportar situaciones de violencia y adoctrinamiento, aseguró que recibieron “muchísimos” llamados vinculados con la visita presidencial.
La línea oficial permite denunciar, entre otras situaciones, discursos de odio, imposición ideológica, propaganda político-partidaria y adoctrinamiento en ámbitos educativos.
Con información de Clarín
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