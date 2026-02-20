El Gobierno diseña la agenda de reformas 2026: posibles anuncios en la apertura del Congreso y hoja de ruta

Equilibrio fiscal. La regla que sostiene el grueso de las decisiones del gobierno nacional. También la decisión de no cambiar el IPC.

El Gobierno envió diferentes propuestas e iniciativas de proyectos al Congreso mediante sesiones extraordinarias. Desde el entorno presidencial, se proyecta una hoja de ruta para remarcar las ideas a realizar en los próximos meses.

Tras el regreso de Javier Milei de una gira política en Washington, Estados Unidos, se reanudó el trabajo de centralización de proyectos junto al diseño de objetivos para conseguir aliados junto con acuerdos económicos.

La Reforma Laboral, que ya viene siendo debatida en el Parlamento, figura como uno de los primeros escalones de esa agenda de reformas. El oficialismo considera que reorganizar el mercado de trabajo contribuirá a generar condiciones para otros cambios transformadores más adelante en el año.

En ese marco, desde la Casa Rosada señalan que la coordinación entre los distintos ministerios y la Jefatura de Gabinete es una pieza clave para definir qué proyectos se presentarán y en qué orden. El objetivo es diseñar un plan político que contemple plazos, prioridades y la posibilidad de conseguir acuerdos con aliados circunstanciales.

Los cambios a debatir en el Congreso

Dentro de los temas que podrían integrar esa hoja de ruta se encuentran, además de la reforma laboral, propuestas como la reforma del Código Penal, cambios impositivos, iniciativas electorales de relevancia y la ratificación de acuerdos comerciales internacionales pendientes de tratamiento parlamentario.

Uno de los ejes que también figura en la agenda es la promoción de inversiones y la liberalización de ciertas políticas comerciales. En ese sentido, el Ejecutivo buscará avanzar con proyectos vinculados a la baja de impuestos y medidas que atraigan capitales, así como seguir con la ratificación de tratados internacionales importantes para la actividad económica.

En este contexto, el Gobierno evalúa anunciar parte de los cambios en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, previsto para el 1° de marzo próximo. La intención sería marcar el rumbo político y legislativo del año, anticipando los principales proyectos que buscará impulsar ante la Legislatura.

Sin embargo, desde el oficialismo advierten que el margen de maniobra en el Parlamento podría estrecharse conforme avance el calendario electoral, lo que hace aún más urgente la definición de prioridades y la construcción de consensos con sectores aliados y dialoguistas dentro de la oposición.